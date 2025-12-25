我是廣告 請繼續往下閱讀

池錫辰媽媽過世 劉在錫、金鍾國低調陪伴

▲金鍾國（二排左起）、池錫辰、劉在錫是《Running Man》主持人，一起打拚多年，兄弟情深。（圖／IG@sbs_runningman_sbs）

南韓知名綜藝節目《Running Man》主持人池錫辰的媽媽於24日平安夜辭世，享耆壽90歲。才剛在「第3屆《藉口GO》頒獎典禮」上迎來主持生涯首座大賞的他，卻立刻面對突如其來的喪母之痛，粉絲感到不捨。多位圈內多年好友陸續以不同方式致意，其中劉在錫與金鍾國則親自陪伴在側，陪池錫辰走過難熬的時刻。池錫辰目前與家屬一同守在靈堂，接待前來致意的弔唁者，與池錫辰在節目《Running Man》長年合作的劉在錫與金鍾國，今天前往靈堂弔唁表達哀悼，並低調守候在旁，溫暖舉動被媒體曝光，兄弟情深感動無數人。池錫辰的媽媽靈堂設於首爾峨山醫院殯儀館2號室，入殮儀式已於25日上午11點完成，出殯時間訂於26日上午5點20分，安葬地點為首爾追思公園—利川伊甸園樂園。此外，全炫茂、鄭埻夏、金大熙、南熙錫、柳潭、任河龍、權英燦、金淑、金智善、李洪烈、金英哲、金九拉、徐京錫、李星民、黃晸珉、車太鉉、李光洙、韓志旼、李鐘赫、李賢道、Apink尹普美、李昇基、DinDin、god朴俊炯等多位影視音圈人士，透過輓聯與訊息等各自方式慰問。池錫辰出道30多年來，於本月21日舉行的「第3屆《藉口GO》頒獎典禮」中首度奪下大賞，為其主持生涯寫下重要里程碑，當時他曾感性表示：「一直撐、一直撐，總有一天會等到好日子，這句話是真的。」引發不少共鳴，然而3天後便傳來母親離世的消息，讓同事與粉絲相當難過。