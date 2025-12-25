聖誕夜的晚上還會更冷，中央氣象署發布「低溫特報」表示，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷；今（25）晚一直到至明（26）天上午，新北局部地區有持續10度左右或以下氣溫，達到「非常寒冷」等級。冷冷的天氣，很多人蓋厚棉被還是覺得冷，日本睡眠專家教「三明治蓋被法」，將保暖墊鋪底，躺上後再蓋上羽絨被，最上層再用毛毯保溫，可以讓人暖睡到天亮。
今晚還會更冷，新北有可能降到10度以下，厚棉被通通要搬出來了！日本睡眠專家Hirano Mari曾在電視節目《ZIP！》中提到，很多人蓋棉被時都蓋錯順序，導致熱氣全跑光，越睡越冷。棉被要怎麼蓋才會暖？專家分享，最強冬眠等級蓋法是所謂的「三明治蓋法」，先以保暖墊鋪底，人躺下後先蓋羽絨被或羊毛被，再把毛毯蓋在最外層。
專家分析常見羽絨被、羊毛被、棉被及毛毯（聚酯纖維被）等4種被子材質，羽絨被最為輕柔、保溫程度高；羊毛被吸濕力強、保溫程度高；棉被吸濕性強，保暖程度尚可；毛毯（聚酯纖維被）觸感舒適、不透氣，保溫效果佳。
三明治蓋法實測
另有品牌寢具實測發現，沒鋪保暖墊，先蓋毛毯再蓋羽絨被，躺5分鐘約只升溫2度；先蓋羽絨再蓋毛毯，躺5分鐘後則是升溫6度；若使用「三明治蓋法」，先鋪保暖墊，人躺上後蓋羽絨被再覆蓋毛毯，被窩躺5分鐘可升溫8度，十分暖和，分析其原因為，毛毯是聚酯纖維材質、不透氣，把毛毯蓋在最外層，正是善用毛毯不透氣的特性，用毯子鎖住熱能。
拆解三明治蓋法
底層：毛毯或保暖墊鋪在床墊上，隔絕床面冷氣並暖背部。
中層：棉被、羽絨被，躺下後蓋上提供主要保溫。
外層：將毛毯蓋在最上，封住熱氣防止散失。
資料來源：中央氣象署、ZIP！
我是廣告 請繼續往下閱讀
專家分析常見羽絨被、羊毛被、棉被及毛毯（聚酯纖維被）等4種被子材質，羽絨被最為輕柔、保溫程度高；羊毛被吸濕力強、保溫程度高；棉被吸濕性強，保暖程度尚可；毛毯（聚酯纖維被）觸感舒適、不透氣，保溫效果佳。
三明治蓋法實測
另有品牌寢具實測發現，沒鋪保暖墊，先蓋毛毯再蓋羽絨被，躺5分鐘約只升溫2度；先蓋羽絨再蓋毛毯，躺5分鐘後則是升溫6度；若使用「三明治蓋法」，先鋪保暖墊，人躺上後蓋羽絨被再覆蓋毛毯，被窩躺5分鐘可升溫8度，十分暖和，分析其原因為，毛毯是聚酯纖維材質、不透氣，把毛毯蓋在最外層，正是善用毛毯不透氣的特性，用毯子鎖住熱能。
拆解三明治蓋法
底層：毛毯或保暖墊鋪在床墊上，隔絕床面冷氣並暖背部。
中層：棉被、羽絨被，躺下後蓋上提供主要保溫。
外層：將毛毯蓋在最上，封住熱氣防止散失。
資料來源：中央氣象署、ZIP！