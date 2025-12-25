我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡12月25日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第114000103期）

▲威力彩第114000103期將於12月25日晚間進行開獎，本期頭獎獎金衝上3.1億元，將於晚間8點30分透過直播開獎。（圖／記者陳明安攝）

威力彩玩法懶人包！如何選號、中獎規則一次看

▲威力彩玩法上主要分成兩區，首先需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注，而每注投注金額為100元。（圖／記者徐銘穗攝）

威力彩第114000103期今（25）日聖誕節晚間開獎，威力彩連續16期槓龜，今晚威力彩頭獎獎金衝上3.1億元，本期獎號於晚間8點30分透過直播開出，今彩539以及威力彩獎號陸續揭曉。《NOWNEWS今日新聞》將即時更新12月25日（周四）威力彩、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼，提供彩迷快速查詢，快來看看億萬富翁中的幸運兒是不是你！威力彩是台灣獎金最高的彩券遊戲，威力彩玩法上主要分成兩區，首先需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注，而每注投注金額為100元。但民眾下注要特別注意，最後投注是晚上8時截止，而威力彩固定會於每週一及每週四晚間20時30分進行直播開獎，千萬別錯過！開獎時，開獎單位將從第一區01～38的號碼中隨機開出六個號碼，再從第二區01～08的號碼中隨機開出一個號碼，即為該期威力彩的中獎號碼。若民眾在第一區的中獎號碼中，對中當期第一區開出之任一獎號，而第二區亦對中當期第二區開出之獎號，即為中獎（普獎），並可依規定兌領獎金，並依照中得球號數不同，再區分成頭獎、貳獎、參獎等等。倘若想中得頭獎，就必須第一區六個獎號全中，且第二區亦對中獎號，才能抱走頭獎獎金，但根據台彩官網解釋，頭獎中獎機率約為2209萬分之一，能中獎十分不容易。