福原愛日前透露和橫濱男友登記結婚，她也懷上孩子，迎來感情第二春，前夫江宏傑則隔海送上祝福。昨（24）日平安夜，江宏傑扮成聖誕老公公送禮物給最愛的家人，一家三口共享天倫的畫面曝光。
與2名家人變裝歡慶聖誕節 江宏傑許願：你們平安健康快樂長大
昨天深夜，江宏傑在粉專發文，透露每年聖誕節，家人都會向聖誕老公公許願要禮物，今年也不例外，不過今年，除了他打扮成聖誕老公公之外，兩位家人也穿上聖誕裝和爸爸同樂，讓江宏傑直呼很可愛，同時許下心願，希望兩位家人「平安健康快樂長大」。
曝光的合照，江宏傑黏上假鬍子，穿全套聖誕老公公服裝，與兩位家人在自宅的聖誕樹前留影，網友也感染幸福氛圍，「小傑是好爸爸，聖誕快樂」、「100分爸爸」、「唯一支持江宏傑」、「用心照料孩子們的好爸爸，大家都有看到」、「顏值好高的一家三口！」貼文突破2萬人點讚。
福原愛嫁緋聞男友、懷孕 江宏傑聞訊大方給祝福
福原愛近日接受日媒專訪，透露已經和橫濱男友登記結婚，且懷上對方的孩子，對於將迎來兩人的第一胎，她坦言：「我自己也對現在的狀況感到驚訝，不過多了家人、迎接新生命，讓我非常開心。」對於福原愛再婚，江宏傑透過經紀人回應，大方表示：「祝福。」
至於外界質疑外遇一事，福原愛駁斥自己婚內出軌，受訪時親自還原時間軸，強調和橫濱男友正式交往是在2021年底，當時已經和江宏傑辦完離婚手續，接著才和橫濱男友確認戀愛關係。
資料來源：江宏傑x桌球IG
