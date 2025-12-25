我是廣告 請繼續往下閱讀

台北捷運淡水信義線25日晚間8時33分，一列往象山方向的列車行經北門站時，車廂內一名約40歲男子情緒突然失控，手持雨傘不斷敲擊車窗玻璃，發出巨大聲響，嚇壞車廂內乘客，現場一度陷入混亂。目擊乘客指出，該男子行為相當激動，持續揮舞雨傘，其他乘客嚇得紛紛走避，其中一名70多歲婦人疑似在避難過程中跌倒受傷，隨後由救護人員送醫治療，所幸並無生命危險。台北捷運接獲通報後，立即通知警方與救護人員到場處理，警方初步了解，男子疑似恐慌症發作，實際原因仍有待進一步調查、釐清。北捷表示，此事件未影響列車正常營運，後續已加強車站與列車巡邏，並呼籲乘客若遇突發狀況，應保持冷靜，立即使用車廂內對講機通報司機或站務人員，以利即時處置。由於12月19日台北車站、中山站發生隨機攻擊事件、兇嫌張文先扔煙霧彈，再持刀傷人，造成3死多傷悲劇，雖然事發快要一週，但不少民眾搭捷運仍惶惶不安，就盼社會能早日回歸平靜。