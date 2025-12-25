我是廣告 請繼續往下閱讀

差1號錯過威力彩3.1億頭獎！悲情幸運兒有9人：獎金慘剩15萬

根據台彩官網顯示，本期雖然威力彩沒有開出頭獎，也沒有開出貳獎，卻意外開出9注參獎。

只要第一區中得任5個號碼，加上第二區中得號碼，即可拿到單注15萬元固定獎金，但頭獎規定是第一區6個號碼需全中，也得中得第二區號碼，這群「悲情幸運兒」只差1號就可以抱走3.1億大獎

▲根據台彩官網顯示，本期雖然威力彩沒有開出頭獎，也沒有開出貳獎，卻意外開出9注參獎。（圖／台彩官網taiwanlottery.com）

🟡12月25日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第114000103期）

▲威力彩第114000103期於今（25）日開獎，最新一期威力彩開獎號碼為第一區「06、12、21、22、28、34」，第二區為「08」。（圖／全民i彩券YouTube）

威力彩第114000103期於今（25）日聖誕節晚間開獎，稍早根據台彩公布結果，威力彩本期頭獎未開出，邁入連續17期槓龜，下期威力彩12月29日預估銷售0.95～1.05億元，頭獎累積金額上看3.5億元。，十分可惜。威力彩第114000103期於今（25）日開獎，最新一期威力彩開獎號碼為第一區「06、12、21、22、28、34」，第二區「08」。根據威力彩規定，，相當可惜。