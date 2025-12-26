我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞霹靂州萬里望一處住宅區，日前驚傳有一條體長約4公尺的眼鏡王蛇出沒，還躲藏在住家後巷草叢中整整一晚，讓當地居民提心吊膽不敢外出。志願消防隊連續兩度出動，最終成功將蛇捕獲並帶離現場。根據大馬媒體《東方日報》報導，這起事件發生在霹靂州萬里望升旗山花園住宅區。23日晚間，居民發現眼鏡王蛇現蹤後，立即通報志願消防隊協助。由於蛇隻迅速鑽入草堆，加上夜色昏暗，消防人員評估現場風險後，決定暫停行動，避免發生意外。沒想到隔天24日傍晚約6時，居民再次目擊眼鏡王蛇出現在住宅後巷，只好再度求助。志願消防隊隨即派出8人小組前往現場搜尋，但蛇隻仍藏身草叢中，遲遲不肯現身。為了確保居民安全，消防隊員最後改以噴灑蚊霧的方式，迫使眼鏡王蛇離開藏身處，順利將牠捕獲，並移往遠離住宅區的地點野放，結束這場驚魂記。專家指出，眼鏡王蛇為全球體型最大的毒蛇之一，學名為Ophiophagus hannah，外型與眼鏡蛇相似，但體型更為龐大，且具有高度毒性。當局也提醒民眾，若在住宅區發現大型野生動物，切勿自行處理，應立即通報相關單位，以策安全。