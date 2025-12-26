我是廣告 請繼續往下閱讀

「殺人運將」楊豐睿只因不滿情變，，但我國無期徒刑並無不得假釋的規定，。楊豐睿不滿假釋案遭駁回，還把矯正署告上法院，但法官認為楊豐睿殺人方式兇殘、造成重大危害，又尚未得到死者家屬諒解，不予假釋並無違誤，在今年12月16日判決楊豐睿敗訴。楊豐睿不滿女友分手，2005年6月16日帶電擊棒、手銬、水果刀、童軍繩並持備份鑰匙闖入前女友住家，計畫綁走前女友卻先等到她媽媽回家，兩人口角後楊豐睿痛下殺手，以電擊棒攻擊、童軍繩綑綁並砍殺70多刀，奪走前女友母親性命，再拿走屋內1千多元現金，涉犯強盜殺人罪。2005年12月30日，，2006年4月20日，，之後，2008年9月18日，楊豐睿從2005年6月18日羈押、2008年定讞發監服刑共19年5個月後，累進處遇已達「一級受刑人」，在2024年11月報請假釋，花蓮監獄報送矯正署許可假釋，署內並不同意，主要理由是：「本件受刑人犯竊盜、妨害自由、殺人等罪，楊豐睿提起復審遭駁回，依然不服，提起行政訴訟要求撤銷矯正署的處分及復審決定，他主張矯正署偷他的卷宗揭露隱私、製造謠言，誣賴他曾嫖妓吸毒，唸空大及長榮大學時靠考試作弊拿學分，以及有1次水龍頭沒關就被退學，甚至控訴花蓮監獄第二工場設局打斷他右腳十字韌帶。；2008年更四審宣判後，被害者家屬沒上訴，還對他與法官說不需要任何金錢賠償，而且家屬有從美國寄信鼓勵他。台北高等行政法院調出法務部頒布的「假釋審核參考原則對照表」，必須從嚴審核的犯行情節包含「1.犯連續性、集團性、重大暴力性、多重性案件；2.犯罪所得高，假釋不符社會期待；3.；4.被害人數多或隨機犯案。」法官調查，矯正署考量楊豐睿犯案時精神狀態正常，只因感情因素，持刀連砍被害人數十刀、殺人手段兇殘，嚴重影響社會治安；北高行認為矯正署的處分沒有逾越法定權限，也沒有裁量怠惰、裁量濫用等判斷瑕疵，駁回楊豐睿之訴。至於楊豐睿說監獄偷卷宗、造謠，這些事應該另行提告，與假釋聲請案無關。