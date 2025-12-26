我是廣告 請繼續往下閱讀

一名因涉入毒品案件在台服刑的泰國女子，近日傳出健康狀況急轉直下，引發外界關注。她的台籍男友透過臉書知名粉專發文求助，盼相關單位能加速遣返程序，讓女友儘早回到泰國接受治療，避免病情持續惡化。臉書粉專Drama-addict日前轉發一則求助訊息指出，該名女子為泰國籍的Araya Pramprom，目前因涉及將大麻走私至台灣而入獄服刑。據了解，她在偵辦過程中全力配合警方，提供關鍵資訊，協助破獲整個毒品運輸網絡，法院也因此依相關規定予以減刑。報導指出，Araya目前已服刑約5個月，其刑期已符合遣返出境的條件。不過，實際作業卻因行政流程卡關，導致遣返進度停滯。男友表示，台泰雙方在文件往返上出現認知落差，泰國方面稱需等待台灣核發相關同意文件，而台灣則回應必須先收到泰國方面的確認，形成「互等文件」的僵局。更令人憂心的是，Araya本身患有心臟疾病，近期在獄中出現明顯不適，包括容易疲倦、呼吸急促等症狀。男友擔心，若持續延宕，恐錯失治療時機，對生命安全造成威脅，因此公開呼籲相關單位正視人道考量，儘速處理遣返事宜。據悉，目前已透過鏡子基金會嘗試協助居中聯繫，但實際流程仍需政府機關進一步釐清權責與文件順序。男友強調，並非要求特權，而是希望制度能順利運作，讓病患在可承受的情況下回國接受治療。事件曝光後，也在泰國與台灣社群引發討論，部分網友呼籲相關單位跨部門協調，避免因行政延誤，讓服刑中的外籍人士承受不必要的健康風險。