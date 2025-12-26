我是廣告 請繼續往下閱讀

受強烈東北季風影響，泰國南部未來幾天恐出現豪雨天氣。官方已對多個府發布高度警戒，提醒民眾嚴防突發性洪水、河川暴漲及土石流，沿海地區也須留意風浪升高帶來的風險。根據泰國《曼谷郵報》報導，洛坤府府尹宋猜於週四表示，防災減災廳已將洛坤府、素叻他尼、博他侖、宋卡、北大年、也拉與陶公等7個南部府列入高度警戒名單，應變期間自週四起持續至週日。氣象單位指出，強勁東北季風正為泰國南部東岸帶來持續性豪雨，部分地區24小時累積雨量可能超過90毫米，低窪地區及山區面臨淹水與土石滑落風險。相關單位已在易災區預先部署救援設備，以縮短應變時間、降低災害衝擊。沿海方面，官方也警告，海上浪高可能達到2公尺甚至更高，呼籲小型船隻暫勿出海，漁民與沿岸社區務必提高警覺，避免發生意外。當局提醒，居住在易淹水地區的民眾應密切留意官方發布的最新警訊與水位變化，並建議下載「Thai Disaster Alert」防災應用程式，即時掌握天氣與災害資訊。如遇緊急狀況，可撥打防災減災廳熱線1784求助。官方強調，提前準備是降低災害影響的關鍵，相關單位已全天候待命，呼籲民眾配合政府指示，共同守護人身與財產安全。值得注意的是，上個月泰國南部宋卡府合艾市曾遭遇嚴重洪災，造成超過270人死亡，影響範圍涵蓋12個府，教訓仍歷歷在目。