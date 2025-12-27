我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿Ken（左）和安心亞（右）緋聞傳多年。（圖／Nownews攝影中心攝影）

安心亞和阿Ken緋聞傳不停，兩人也不避諱將感情事搬上檯面，近來安心亞登上王偉忠的節目《欸！我說到哪裡了？》，連王偉忠都忍不住將他們湊一對，一直追問安心亞跟阿Ken談戀愛會不會吵架，安心亞雖馬上反駁說他們真的沒談戀愛，因為個性水火不容，講著講著，突然嘴軟，「聽起來好像滿合的？」王偉忠目的達成，開心喊，「喜事一樁啊！」安心亞登上王偉忠的節目，被追問感情事，王偉忠開頭就問她跟阿Ken到底有沒有在一起，安心亞說兩人個性在工作上很合，但私下會打架，王偉忠說，「因為試過談戀愛，不成功？」安心亞哭笑不得，「沒有！我們真的不適合談戀愛。」王偉忠又問安心亞，對阿Ken有沒有感覺，安心亞沒反駁，而是說在合作時有默契，王偉忠說，「窈窕淑女，君子好逑，我一直覺得你很好啊！」安心亞說，「我覺得我很好，他就是會挑毛病啊。」王偉忠說，「那你們談戀愛有吵架。」完全沒聽安心亞解釋，直接帶入他們在一起的情境。安心亞馬上說，「沒有！我比較直接，他個性有女人的細膩。」講著講著，安心亞突然嘴軟，「這樣聽起來好像很合對不對。」王偉忠被逗樂，「很合啊！喜事一樁。」安心亞也沒把話說死，要阿Ken可以加入競爭行列，說不定真的有機會在一起。