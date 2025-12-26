我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨日前通過徵召黨籍立委謝龍介參選台南市長，副主席季麟連昨在台南市感恩餐會造勢，送上吉祥物「玩具手槍」給謝龍介，預祝謝龍介旗開得勝，火力全開，引發爭議。對此，民進黨立委林楚茵今（26）日批評，公然暴力威脅人民，製造社會恐慌，「國民黨根本是暴力集團代言人」。林楚茵表示，北捷上週無差別攻擊事件讓國人驚魂未定，昨晚北捷因男子情緒失控就引起乘客集體恐慌，結果國民黨台南造勢，國民黨副主席竟然直接「亮槍」，送給謝龍介當造勢吉祥物。林楚茵批評，國民黨根本是「暴力集團」代言人，立法院「暴力多數」通過違憲惡法、掏空國庫，看不爽憲法法庭釋憲結果，今天院會要通過提案否決。林楚茵直言，看不爽卓榮泰院長依憲法拒絕副署，今天還打算提案彈劾總統；現在連地方縣市長選舉都送槍當「吉祥物」，這與黑道有什麼不同？是鼓勵社會暴力攻擊嗎？還是不投給國民黨候選人就威脅人民吃子彈嗎？