YouTuber儒哥入手法拉利！儒哥昨（25）日於官方頻道發布新影片，分享平安夜有了屬於自己的法拉利跑車「488」，市價約1460萬元新台幣，交車完後，儒哥載上愛妻衣衣，感性告白對方，「妳陪我從摩托車接著換汽車，現在圓夢，買到我心目中一直想要的法拉利，是妳陪著我一起完成的！」怎料影片一出，粉絲留言紛紛歪樓，笑稱儒哥要找不會淹水的地方停車，以免上演去年9月賓士車因颱風報銷的慘況。
儒哥入手1460萬法拉利！感性謝愛妻衣衣
儒哥於平安夜凌晨從高雄遠赴台中交車，當看到夢寐以求的法拉利就在眼前，他興奮藏不住，坐上駕駛座介紹起車體設備，包括怪獸椅、超轉燈、抬舉、倒車顯影等等，每一項都讓儒哥愛不釋手，甚至聽見渦輪引擎聲作響，激動得眼眶泛紅，直呼：「太感動了，這是我一直以來的夢想！」
交車完後，儒哥第一時間載上愛妻衣衣，衣衣問他：「你開心嗎？」儒哥回覆：「我很開心啊！那妳呢？」衣衣笑說：「你開心我就開心！」2人笑得合不攏嘴，儒哥也突然感性起來，「妳陪我從摩托車接著換汽車，現在圓夢，總算買到我心目中一直想要的法拉利，是妳陪著我一起完成的！」
儒哥感慨，與衣衣走過不同人生階段，至今都還在彼此身邊，相當珍惜，「我儘管喜歡法拉利，可是如果身邊的人不是妳，副駕不是妳，一切就不一樣了，我是用貸款的方式，每個月努力工作賺錢才有辦法養得起這台車，養得起我們現在3個人的家庭！」強調這台車成為未來更加勤奮的動力。
🔺資料來源－
儒哥IG、儒哥YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
儒哥於平安夜凌晨從高雄遠赴台中交車，當看到夢寐以求的法拉利就在眼前，他興奮藏不住，坐上駕駛座介紹起車體設備，包括怪獸椅、超轉燈、抬舉、倒車顯影等等，每一項都讓儒哥愛不釋手，甚至聽見渦輪引擎聲作響，激動得眼眶泛紅，直呼：「太感動了，這是我一直以來的夢想！」
交車完後，儒哥第一時間載上愛妻衣衣，衣衣問他：「你開心嗎？」儒哥回覆：「我很開心啊！那妳呢？」衣衣笑說：「你開心我就開心！」2人笑得合不攏嘴，儒哥也突然感性起來，「妳陪我從摩托車接著換汽車，現在圓夢，總算買到我心目中一直想要的法拉利，是妳陪著我一起完成的！」
儒哥感慨，與衣衣走過不同人生階段，至今都還在彼此身邊，相當珍惜，「我儘管喜歡法拉利，可是如果身邊的人不是妳，副駕不是妳，一切就不一樣了，我是用貸款的方式，每個月努力工作賺錢才有辦法養得起這台車，養得起我們現在3個人的家庭！」強調這台車成為未來更加勤奮的動力。
儒哥IG、儒哥YouTube