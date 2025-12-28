台灣人愛玩諧音哏，連人名也能有天馬行空的想像，有人在Threads上分享名人的諧音哏，引來上千網友按讚，近百位留言討論，像是修杰楷，用台語唸快一點的話就會變成，「稍微坐起來一下」，李聖傑則會變成「你算一下」，胡宇威是「廢話」，笑翻眾人。
名人姓名諧音哏 用台語念超有畫面
有網友在Threads上分享台灣人玩諧音哏的現象，就連人名都能拿來發想，這些人名如果用台語念，都會變成另外一種意思，李聖傑是「你算一下」、陶晶瑩「頭真圓」、周杰倫「很多蛋」、修杰楷「稍微坐起來一下」，還有喜翔「是誰」。
不少人看了都笑喊，「這一串留言我會笑翻」、「有哏，尤其是李聖傑老師」、「看到脆友的註解才知道」、「為什麼每個留言都有聲音啦」、「還有『涵竹（蕃薯）』」
居娜問鹿跟車打架誰贏 郭子乾神回「鹿希派」
不只是網友愛玩諧音哏發想，就連藝人上節目也會拿諧音哏開玩笑，之前郭子乾被網紅居娜訪問時，被問到「鹿跟車打架，誰會贏？」他幾乎沒停頓就神回一句「鹿希派」，把居娜笑瘋。
不過郭子乾說的並不是正確答案，只是因為聽到「鹿」、「打架」，因此回答了「鹿希派」，真正的答案為「露營車（鹿贏車）」。而郭子乾也回敬了對方一個笑話，「牛牽到北京是牛，那牽到北極是什麼？」因為主持人不知道答案，因此他公布了正確答案，「New Balance（牛被冷死）」，讓人不禁佩服在演藝圈打滾多年、張口就來的搞笑功夫。
