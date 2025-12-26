我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣景氣「內熱外溫」，人力銀行進行「年終獎金發放與尾牙舉辦計劃調查」，調查顯示，今年76%勞工預估有年終可領，比例創下13年新高，更有將近2成的人透露，年終獎金應會比去年多。根據yes123求職網調查顯示，合計有76.2%的上班族預估，自己將在「馬年農曆前」，領到2025年的年終獎金：其中有51.6%認為，「不論業績如何，公司歷年來都有年終獎金」；還有24.6%則認為，「因為公司業績成長」。這樣的比例，不但超過去年的75.9%，更創下13年以來的「新高」水準。這也代表共有23.8%的人，預估自己將「領不到」年終獎金，原因又分為：11.3%屬於「因為公司業績衰退」；5.2%屬於「因為任職時間未達標準，無法領年終獎金」；4.4%屬於「因為屬約聘、派遣、計時人員」；2.9%屬於「因為自認考績未達領年終獎金的標準」。至於預估能領到的人當中，又有19.8%透露，金額應該會「比去年多」；另外有17.9%卻表示，「比去年少」；其餘認為維持「相同的」，則佔了62.3%。在可複選狀況下，上班族如果拿到年終獎金，主要用途依序為：「過半數存起來」(44.5%)、「孝敬父母長輩」(42.8%)、「用來還貸款」(40.1%)，以及「拿來發紅包」(38%)、「國內旅行」(33.8%)。其餘的獎金用途，又還有「出國旅行」(31.7%)、「投資理財」(28.9%)、「買3C產品」(22.2%)，以及「吃豪華大餐」(16.6%)、「購買精品」(15%)。談到如何運用年終獎金，yes123求職網發言人楊宗斌建議上班族，可分成三大部份規劃：「投資本金」、「非基本生活支出」、「急用準備金」。首先在「投資本金」部份，不論是短線操作，或長線持有，要發揮錢滾錢的「複利效果」，才能慢慢累積財富。楊宗斌認為，在「非基本生活支出」這一項，算是給自己的犒賞，畢竟辛苦工作了一年，像是準備旅費，或者買奢侈品，當成交通工具頭期款，其實也都可以，只是提撥比例不能過半。至於「急用準備金」，就是應付生活中的各種突發狀況，像是生病的醫療支出，或者度過待業、失業期。