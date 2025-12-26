我是廣告 請繼續往下閱讀

▲醫師邱鴻傑指出，陰莖本身並沒有骨頭，所謂「骨折」，其實是「白膜」在強烈外力下產生撕裂。（圖／亞大附醫提供）

一名58歲男子在耶誕夜當晚嘗試與女友解鎖「女上男下」新姿勢，結果突然聽到「啪」一聲清脆聲響，勃起狀態瞬間消退，下體開始腫脹變色，隔天起床發現變成「紫茄子」。這才驚覺大事不妙緊急就醫，經醫師診斷確認為俗稱「陰莖骨折」的陰莖白膜破裂，趕緊安排修補手術，避免造成永久性勃起功能障礙。亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，男子在耶誕夜與女友共度佳節，在酒精催化下，想為感情增添新鮮感，於是嘗試「女上男下」的體位，沒想到才沒多久就因女方動作過度激烈，個案突然聽見私密處傳來一聲清脆聲響，隨後勃起狀態瞬間消退。由於當下疼痛並不明顯，個案誤以為只是短暫拉傷，並未立即就醫。直到隔天清晨，發現陰莖明顯腫脹，顏色更逐漸轉為深紫，外觀有如「茄子」一般，驚覺問題嚴重，前往醫院檢查，發現是「陰莖骨折」了。邱鴻傑指出，陰莖本身並沒有骨頭，所謂「骨折」，其實是包覆在陰莖海綿體外層、負責維持勃起硬度的「白膜」，在強烈外力下產生撕裂，原因是陰莖勃起時，海綿體內壓力會大幅上升，白膜被撐得極薄，此時一旦受到突然彎折、撞擊或角度偏移，就可能發生破裂。邱鴻傑說，這類情況多發生在動作過快或姿勢不穩的性行為，尤其以扭動角度變化最大的女上男下體位最常發生。邱鴻傑強調，陰莖白膜破裂常伴隨明顯徵象，包括突如其來的聲響、立即軟掉、快速腫脹與瘀血，有些患者會出現劇烈疼痛或陰莖彎曲，但部分患者會因初期疼痛不明顯而選擇觀察，反而延誤黃金治療時機。邱鴻傑警告，恐怕會造成「永久性勃起功能障礙」。醫療團隊評估後立即安排手術，醫師先處理外部包皮以完整暴露受傷部位，接著找出白膜破裂位置與出血點，再將撕裂的海綿體與白膜逐層縫合修補，確保止血並恢復陰莖結構的完整性，避免日後出現彎曲或勃起障礙。由於受傷後24小時內便接受手術，多數患者可恢復正常性功能，相反地，若選擇保守治療或延誤處理，出血與纖維化可能加劇，增加長期後遺症的風險，邱鴻傑提醒，中高齡男性因結締組織彈性下降，陰莖在勃起狀態下，承受外力的能力較弱，容易因激烈動作受傷，但年輕人玩過頭受傷的案例也不少。邱鴻傑指出，男女親密行為應以雙方舒適與安全為前提，避免突然改變角度或過度用力，期間感覺姿勢不自然或出現疼痛，應立即停止，若出現腫脹瘀青、變色或突然軟掉，更應儘速就醫檢查，別錯過黃金治療期。