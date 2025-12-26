我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院院會今（26）日將通過「兩岸人民關係條例」修法，除對所有公務員赴中納管外，針對民選公職人員，包括立委等，也建立赴中審查許可制。對此，相當關注此案的民進黨立委沈伯洋受訪時表示，立委容易接觸到國家機密、地方頭人等，卻又能輕易到中國不受審查，呼籲在野黨能以國安為重，一起守護國安。行政院會今預計通過「兩岸人民關係條例」修正草案，除了立委赴中須經過許可外，所有公務員赴中國也都納入管制，10職等以下、未涉密的基層公務員，未來赴中國都必須經原單位同意。對此，沈伯洋受訪時表示，在他之前研究，立委是風險最高的一群，容易接觸到國家機密，也可以接觸到地方頭人等人物，又能輕易到中國不受任何審查，完全不知道立委去中國幾次、見了誰，不是說不能去，而是要能透明，才對國人交代， 政院能提出這樣的版本，是至關重。沈伯洋提到，包含法官等公務人員，這些人到中國本來就要被規範，這是既存機制，但當時立法時，沒有把沒有民意代表列入，是法律的疏漏，現在把它補回去、加強國家安全，他認為是重要的。沈伯洋提到，相信在總預算、特別預算都還沒辦法通過的情況下，藍白會一直擋這樣法案 ，接下來院版所提出的法案，還包含前陣子關於退撫、國安十法等相關法案，希望在野黨能以國安為重，不分政黨一起守護。民進黨團幹事長鍾佳濱則說，目前憲政機關五個院，只有立法院本身沒有制定出相關法案，「唯獨立法院沒有，禮失而求諸野，立法院自己不定，人家幫你訂，這也是立法院自找的」。