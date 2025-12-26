中央氣象署表示，大陸冷氣團南下襲台，今（26）日清晨，中部以北、宜蘭只有12至14度，新北市、宜蘭達到「非常寒冷」等級。明（27）全台各地低溫還在12至15度，天冷很多人就是想去泡湯暖暖身，但泡湯時想喝酒、想壞壞等18禁的事情，禾馨醫療血管外科袁于婷醫師表示：「不建議，這麼做只是在測試血管彈性」，且血壓降低、很熱的狀態下，可能也會讓人力不從心，醫師建議，泡湯就好好放鬆身體就好。
天冷泡湯是人生一大享受，但禾馨醫療血管外科醫師袁于婷提醒，千萬不要一邊泡湯一邊喝酒。袁于婷醫師解釋，飲酒後血管會擴張，導致血壓降低，若接著跳進熱湯裡，高溫會讓血管更鬆弛、循環加速，導致血壓「一降再降」，極易引發低血壓暈倒的風險。醫師直言：「邊泡湯邊喝酒只是在測試血管彈性。」特別是對於有「三高」且固定服藥的患者來說，更是絕對禁止。酒精會影響藥物功能，加上泡湯加速代謝，風險性將大幅增加。醫師建議，泡湯時乖乖補充水分就好。
泡湯後想壞壞恐「力不從心」
除了喝酒，許多情侶也認為泡湯氣氛浪漫，動念想在「壞壞」。但袁于婷醫師提醒，泡湯時血壓已經降低，若加上親密行為會導致心跳加速，在如此高溫的環境下，很容易讓人感到「力不從心」，根本無法維持在最佳狀態。醫師再次強調，泡湯後血管放鬆、筋骨舒緩，就像剛按摩完一樣全身鬆弛，這時候應該好好暖活身體、放空休息，不要胡思亂想才是最佳作法
袁于婷醫師提供5點泡湯注意事項
1. 大餐後勿泡湯：絕對不要在大魚大肉後馬上泡湯，因為血液集中在胃部，容易造成血壓劇烈改變。
2. 進入湯池要循序漸進：下水時先從腳開始適應水溫，再慢慢將身體浸入湯池。
3. 水溫不要超過40度：下水時要注意水溫，建議不要超過40度，每次浸泡以15分鐘為限，起身後務必喝水補充水分。
4. 水位不過心：建議水的高度不要超過心臟，大約泡到肚子的高度即可。
5. 有異狀即刻離場：只要感覺頭暈目眩、心跳加速，請立刻離開湯池，但切記不要馬上吹到涼風，以免溫差過大。
資料來源：中央氣象署、禾馨醫療血管外科袁于婷醫師
我是廣告 請繼續往下閱讀
泡湯後想壞壞恐「力不從心」
除了喝酒，許多情侶也認為泡湯氣氛浪漫，動念想在「壞壞」。但袁于婷醫師提醒，泡湯時血壓已經降低，若加上親密行為會導致心跳加速，在如此高溫的環境下，很容易讓人感到「力不從心」，根本無法維持在最佳狀態。醫師再次強調，泡湯後血管放鬆、筋骨舒緩，就像剛按摩完一樣全身鬆弛，這時候應該好好暖活身體、放空休息，不要胡思亂想才是最佳作法
袁于婷醫師提供5點泡湯注意事項
1. 大餐後勿泡湯：絕對不要在大魚大肉後馬上泡湯，因為血液集中在胃部，容易造成血壓劇烈改變。
2. 進入湯池要循序漸進：下水時先從腳開始適應水溫，再慢慢將身體浸入湯池。
3. 水溫不要超過40度：下水時要注意水溫，建議不要超過40度，每次浸泡以15分鐘為限，起身後務必喝水補充水分。
4. 水位不過心：建議水的高度不要超過心臟，大約泡到肚子的高度即可。
5. 有異狀即刻離場：只要感覺頭暈目眩、心跳加速，請立刻離開湯池，但切記不要馬上吹到涼風，以免溫差過大。
資料來源：中央氣象署、禾馨醫療血管外科袁于婷醫師