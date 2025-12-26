入冬強冷氣團來襲，居家開鍋成為最暖心的日常。除了大家熟悉的超市龍頭全聯，近期 MUJI 無印良品的「火鍋湯底」系列，憑藉均一價 89 元的超高 CP 值，在社群平台引發熱議。 無印良品日前公布六千多名網友票選的「Top 5 湯底」，但內行人才知道，這系列湯底透過「應用食譜」還能變身燉飯與日式粥品。本篇不僅將為您解鎖無印良品的創意煮法，更同場加映全聯年度熱銷 Top 10 名單，帶您一文掌握今年冬季最強的開鍋指南！
📍本篇報導重點摘要：
冠軍爆款：雪濃牛骨湯底｜隱藏吃法：韓式湯飯、濃郁燉飯
票選第一名的「雪濃牛骨」是無印良品的當家招牌，自然乳白的濃縮精華來自大骨細熬。
鮮味爆款：相撲鍋、蘿蔔泥醬露｜隱藏吃法：日式雜炊、燉肉醬汁
位居第二、三名的清爽系湯底，以雞湯與昆布鮮味見長，口感溫潤不膩。
風味爆款：辣味柚香、壽喜燒｜隱藏吃法：酸辣涼麵、快速牛丼
喜歡明亮節奏或重口味的首選，酸辣與醬香感在冬日特別開胃。
同場加映：全聯「常溫湯底」暢銷排行，名店聯名仍是王道
此外，全聯日前也公開「常溫火鍋湯底」暢銷排行前 10 名，火鍋名店一舉包辦 8 個名次。包含 石二鍋、太和殿、小蒙牛、馬辣、這一鍋 通通上榜。
前 5 名超人氣口味包括：爆香石頭鍋、大骨煲湯鍋、蒙古養生鍋、鮮菇蔬食鍋、麻辣鍋 等。這些名店聯名款雖然單價較高（約 160-200 元不等），但各種風味全方位滿足了消費者的味蕾，也顯示出「在家吃名店」仍是台灣火鍋市場的重要選購指標。
💡 編輯採購建議：名店 vs. 平價隱藏版怎麼選？
資料來源：無印良品、全聯福利中心
- 性價比天花板： 均一價 89 元包裝精巧，適合 1-2 人份，免跑超市大排長龍。
- 冠軍新吃法： 「雪濃牛骨」獲 1151 票奪冠，隱藏版煮成「韓式湯飯」最受歡迎。
- 萬用料理醬： 湯底可作為拌麵、燴飯或燉煮基底，用途多元。
- 全聯熱銷榜： 同場加映全聯名店聯名排行，石二鍋、馬辣、太和殿仍是銷量指標。
- 怎麼煮？ 將吃完火鍋後的殘湯加入白飯、打顆雞蛋並撒上蔥花，就是道地的韓式牛骨粥。若加入少許牛奶與起司，更能秒變義式白醬燉飯。
- 怎麼煮？ 「蘿蔔泥醬露」具備豐富顆粒感，除了煮鍋，直接作為「燉雞肉」或「燉大白菜」的醬汁，不需額外調味，就能煮出日式料亭的甘甜感。
- 怎麼煮？ 「辣味柚香」稀釋後可作為溫沙拉淋醬；「壽喜燒湯底」則是租屋族救星，半包醬汁加上洋蔥與肥牛片悶煮，蓋在白飯上就是專業等級的日式牛丼。
- 如果您追求「儀式感」： 全聯的名店聯名款能讓您在家復刻餐廳味道，適合多人聚餐。
- 如果您追求「高 CP 值與創意」： 無印良品 89 元湯底是小資族首選，且用途更多元，一袋多吃更划算。
