年末假期多，不少民眾更規劃出國跨年，而日本也成為許多台灣人的首選。同時，前台大感染科醫師、日本旅遊專家林氏璧提醒，目前日本流感流行熱點在九州、四國、山陰山陽地區等。林氏璧今（26）日在臉書分享，有網友說自己12月中剛從福岡回來，全程沒戴口、沒用酒精，一般感冒也沒有，「不覺得那邊疫情嚴重。」但林氏璧直言，「你自己幸運沒得到，不代表那裡流感沒有在大流行。你就是個個案而已。」他說，目前日本流感流行熱點在九州，四國，山陰山陽。疾管署先前也提醒民眾，接下來是聖誕假期、元旦，有些國人可能會出國旅遊，提醒民眾，流感疫情在日韓呈現快速上升，而流行病毒株為H3N2、是K分支，目前全球都以此株病毒為主。要前往旅遊的民眾，建議提前接種疫苗，同時在當地要留意呼吸道禮節、戴口罩加強自身防護。疾管署表示，留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。