一段無人機空拍畫面，意外掀起金馬崙高原的安全疑慮。馬來西亞一對夫婦日前在當地一家人氣餐廳附近操作無人機，回看影像時赫然發現餐廳旁的地面疑似出現侵蝕與塌陷情況。相關畫面在網路曝光後，引起關注，當局也隨即介入處理，並從26日起暫時封閉該地點，進行進一步調查與評估。根據馬來西亞當地媒體報導，出現異狀的位置，位於霹靂州新邦波賴通往金馬崙高原的道路旁，緊鄰一間頗具知名度的餐廳。一名女子於24日在TikTok上分享無人機拍攝畫面，指出餐廳周邊可清楚看到土地侵蝕與下陷的痕跡，恐存在潛在危險。女子表示，當時由丈夫負責操控無人機，過程中曾遭餐廳業者出面制止，對方態度強硬，並指現場已有禁止使用無人機的告示牌。直到事後檢視拍攝畫面，夫妻倆才發現疑似地陷的情況。她也在影片中強調，分享畫面並非刻意影響店家生意，而是希望提醒外界注意安全。她直言，若事先知道有這樣的風險，當初就不會選擇在該處停留，儘管景色宜人，但仍讓人感到不安。對此，餐廳業者隨後在網路回應指出，營業初期周邊排水系統與溝渠狀況良好，但近期部分排水設施受損，導致雨水無法順利排出，進而引發局部侵蝕問題，盼相關單位能盡快修復，避免情況惡化。地方民意代表則表示，餐廳所在的斜坡並不屬於公共工程局的管轄或保留地範圍，但基於安全考量，仍建議暫時關閉。霹靂州森林局已指示，自26日起封鎖相關地點，餐廳也將接獲為期1個月的停業通知，待調查與評估完成後再行決定後續處置。