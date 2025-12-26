我是廣告 請繼續往下閱讀

▲FTISLAND台北演唱會宣布2026年1月25日加場再唱一天。（圖／希林國際Chillin International）

FTISLAND台北演唱會加場 1／25再唱一天

FTISLAND行程滿檔 開通Threads互動粉絲

▲FTISLAND台北演唱會票價+座位圖、福利表。（圖／希林國際Chillin International）

韓國人氣樂團FTISLAND將於2026年1月24日來臺舉辦《2026 FTISLAND CONCERT ‘FTSODE’ in TAIPEI》，演唱會門票開賣後迅速完售，主辦單位今（26）日宣布加場，1月25日再唱一天，門票票價不變，加場門票將於12月30日中午12點在ibon售票網站及全臺7-11 ibon機台開賣。FTISLAND將於明年1月24日～25日在台大體育館舉辦《2026 FTISLAND CONCERT‘FTSODE’in TAIPEI》演唱會，票價共有6580元、5580元、4880元等3種，首場（1／24）的已賣完，加場的將於12月30日中午12點在ibon開賣，所有購票者皆可獲得一套臺北場限定小卡（共3張），購買6580票價者將能參與彩排並有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，購買5580票價者則有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利。一年來行程滿檔的FTISLAND，即使到了年末仍馬不停蹄，成員們也透過各式活動展現多元面貌。主唱李洪基近期參演音樂劇《Sugar》，以突破自我的女裝角色搭配紮實的演技與唱功，獲得觀眾高度好評；貝斯手李在真則參與特別合作數位單曲〈Memory Balloon〉，以抒情溫柔的旋律向粉絲傳遞回憶與安慰的情感。除此之外，李洪基近期也開通個人Threads帳號分享生活點滴，讓粉絲多了一個更貼近偶像的平台。而在FTSODE臺北場門票完售後，PRIMADONNA（官方粉絲名）們還紛紛湧入他的帳號敲碗許願加場，熱烈程度讓洪基親自留言回覆，如今加場消息正式公布，也讓粉絲們笑稱：「現在許願歐巴都能直接聽見了！」