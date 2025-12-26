北捷台北車站、中山站一帶19日晚間發生兇嫌張文隨機砍人事件，造成4死11傷，因應跨年晚會等大型活動將登場，北市府今（26）日下午1時在捷運市府站、市府轉運站舉行高強度演練，並將發送細胞簡訊，市府請民眾收到簡訊別驚慌。
台北市政府指出，於今日13時辦理捷運危安事件實兵演練，為讓民眾熟悉細胞簡訊接收並達到重大災害事件發生時即時避難效果，本次演練結合細胞簡訊避難疏散告警訊息發送，經中央12月26日核定內容如下：
「中文：［演練][疏散避難]捷運市政府站發生重大災害事件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導，迅速離開現場並前往安全區域。臺北市政府1999」
「英文：［Drill] [Evacuation]A major incident has occurred on MRT Taipei City Hall Station.Remain calm and follow on-site instructions.Leave the area immediately. Taipei City Government 1999」
市府提醒，發放範圍僅捷運市府站週邊半徑0.5公里，民眾如果收到CBS細胞簡訊時無需驚慌。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「中文：［演練][疏散避難]捷運市政府站發生重大災害事件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導，迅速離開現場並前往安全區域。臺北市政府1999」
「英文：［Drill] [Evacuation]A major incident has occurred on MRT Taipei City Hall Station.Remain calm and follow on-site instructions.Leave the area immediately. Taipei City Government 1999」
市府提醒，發放範圍僅捷運市府站週邊半徑0.5公里，民眾如果收到CBS細胞簡訊時無需驚慌。
更多「北捷煙霧彈攻擊」相關新聞。