我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，總統賴清德也支持，引發在野黨不滿，藍白兩黨共同提案彈劾總統賴清德，23日立院程序委員會列入院會報告事項，立法院院會今（26）日再經表決確定復議、重行決定等程序，確定彈劾案成案，並列入院會議程。藍綠白113席立委今難得全員到齊，不過院長韓國瑜與副院長江啟臣未投票。表決結果，贊成立委60人，反對立委51人。國民黨立院黨團總召傅崐萁發言說，賴清德在短短一年半內踐踏憲法與憲法法庭，剝奪國家民主與憲政秩序，造成民生困苦，若執政者繼續偏離民意、不顧法制，人民將以嚴厲方式作出評斷，用彈劾行動，維護憲政與民主。民眾黨立院黨團總召黃國昌也說，賴清德違反《憲法》義務，行政院長對國會三讀通過的法律恣意不副署，《中華民國憲法》從未賦予閣揆此權限，面對總統毀憲亂政，立法院有責任捍衛立法權與國會尊嚴，彰顯國會在民主憲政體制下的價值與責任。民進黨立委吳思瑤則反嗆，立法院到現在還不審總預算，民生預算被擱置，藍白卻成天忙於政治鬥爭，在野黨邏輯錯亂，違憲亂政，把立法院當作羞辱總統的秀場，啟動虛張聲勢的彈劾只是政治作秀，捨近求遠、報復執政黨，呼籲在野黨應回歸正事，審查預算，保障民生與國安，而非浪費國會資源進行政治鬥爭。