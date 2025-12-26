我是廣告 請繼續往下閱讀

味全龍「龍之子」徐若熙今（26）日正式加盟日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊，披上軟銀隊「18號」王牌球衣。記者會後被問到球衣重不重，他笑說「不會啊，還滿輕的，材質很不錯！」談到選擇軟銀隊的決定，徐若熙直言家人是首要考量，還有一點是希望去台灣人少的球隊，「強迫自己趕快適應團隊。」徐若熙點名明年想交手日本火腿鬥士隊万波中正以及同樣來自台灣的林安可。談到加盟軟銀隊的關鍵，徐若熙表示，「周遭的環境、設施，還有對球員的照顧，其實是我跟家人決定去軟銀。」徐若熙坦言，家庭是首要考量，「其實有日本這個機會，通常還是會選擇比較方便一點的地方去。那之後如果有機會的話，還是會想要往更高層次的殿堂去挑戰。」他直言，大聯盟仍是終極目標，藉由日職提升身體素質、比賽經驗。龍隊總教練葉君璋透露，大概再半年前，徐若熙就有去軟銀隊發展的想法，對此徐若熙回應，「那時候其實想要去台灣人比較少的地方，我覺得就是強迫自己去趕快適應團隊。假如說有台灣人的話，你就會想說『啊！算了，沒關係，我們有台灣人』這樣。剛好軟銀其實只有張峻瑋一人，想說軟銀設施也都還不錯，所以最後決定就選擇軟銀。」徐若熙身披軟銀「18號」王牌球衣，被問到穿上身重不重，他開玩笑表示，「不會啊，還滿輕的，材質很不錯！」徐若熙說，這個背號提醒自己時時刻刻都要戰戰兢兢，「因為穿上它，就要想盡辦法把自己最好的一面表現出來，回饋給大家看。台灣人也是有資格在日本穿上18號的。」今日加盟儀式，現場湧入破百位媒體，龍隊、軟銀隊多位高層出席，場面相當隆重，徐若熙透露，昨晚睡得還不錯，「我大概吃飽，晚上10點多趴下去就睡著了。但是很早就起床了，多少還是會有一點緊張，講話有一點結巴結巴的。」徐若熙說，古林睿煬有傳訊息恭喜他，「他有講到其實日本的環境雖然好，但是競爭力都很高，跟台灣不一樣，所以就是我們還是要去提早趕快、盡快去適應這個節奏。」談到球隊大本營福岡，徐若熙說，「市區跟球場、醫療其實都還蠻集中的，那我們又住在市中心，我覺得適應上會快一點。但其實最主要還是在球場上的適應，希望自己能夠趕快適應融入這個團隊。」軟銀隊計畫首年讓徐若熙按部就班適應環境，但徐若熙有意爭取先發輪值，「儘快把自己武裝好，然後馬上比賽這樣子。讓教練看到『我是可以馬上用』的那種選手。」被問到明年最想哪位日職打者，徐若熙點名火腿隊外野手万波中正，另一位則是林安可，「畢竟大家都出國，還是都會想要對決一下，畢竟安可打我2支全壘打。」