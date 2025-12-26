我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李泳知（左）在YouTube上曬出她跟權恩妃的照片，直言：「這樣合理嗎！」（圖／翻攝自YouTube@찰스엔터）

年末舞台站位決定 最萌體型差意外誕生

急忙澄清本人狀態 強調：現實中沒差這麼多

韓國饒舌歌手兼創作人李泳知近日登上YouTube頻道「CharlesEnter」作客時，自嘲分享一段讓她至今仍難以釋懷的經歷，她主動提起過去在大型年末舞台「歌謠大祭典」上，與「水彈女王」權恩妃的一張合照，竟意外成為她的「心理陰影」，甚至直言如果能重來一次，絕對不會再做出同樣選擇，崩潰喊：「真的不合理！」讓主持人笑翻。李泳知回憶，當時因2人同為Solo歌手，在舞台尾聲便自然約好站在一起，沒想到鏡頭定格後，畫面呈現出極端對比，照片中李泳知在鏡頭前顯得格外高大、線條鮮明，反觀權恩妃則因嬌小骨架而顯得纖細迷你，形成網友口中的「最萌體型差」，該畫面曝光後迅速在社群瘋傳，也成為粉絲熱烈討論的話題之一。在節目中，李泳知直接向主持人展示這張照片，並當場情緒潰堤大喊：「這合理嗎？真的說得過去嗎？」語氣誠懇又帶點無奈，主持人則笑著安慰，強調問題並非出在她身上，而是權恩妃本身比例過於嬌小，才會讓對比更加放大，李泳知也順勢自嘲，如果時間能倒流，她一定會選擇站在別人旁邊，這番毫不修飾的吐槽讓現場氣氛瞬間輕鬆不少。談及照片造成的誤會，李泳知也急著為自己平反，反覆強調：「大家看到本人真的不會是那樣。」她形容自己的實際體型其實相當普通，甚至普通到可能讓粉絲感到失望，並非照片中那種誇張比例，她也坦言鏡頭、站位與服裝都可能放大視覺效果，希望外界不要被單一畫面誤導，語氣中帶著無奈卻也相當坦然。節目後段，話題延伸至外貌相關評論，李泳知透露，自己經常看到關於「頭太大」、「看起來很兇」的留言，起初確實會受影響，但因為出現頻率太高，如今已能一笑置之，她甚至幽默預言，這支影片底下大概也會出現類似評論。值得一提的是，李泳知近期時隔6個月重新活躍於社群平台，因身形明顯消瘦再度引發討論，也讓粉絲關心她的近況與狀態。