立法院日前三讀通過停砍年金法案，對於是否副署等議題引發外界關注，行政院長卓榮泰今（26）日表示，考量憲法法庭已經恢復正常運作，行政院會履行義務跟責任，會副署讓法案生效，也會即刻送請大法官解釋，就憲法程序完成最終裁判、維護憲政尊嚴。立法院12日在藍白優勢下三讀通過攸關停砍公教年金的「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」，行政院後續如何因應引起外界關切。對此，行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時轉述，卓榮泰在會中提到，今天是立法院提出的「公務人員退休資遣撫卹法」與「公立學校教職員退休資遣撫卹法」等反年改修法，公告的最後期限，而憲法法庭已經恢復正常運作，有一個最終憲法的裁判員。卓榮泰指出，雖然這項反年改修法違反《憲法》第70條規定，也違反憲法體制中權力分立、國會中充分討論等原則，但既然憲法法庭已恢復正常運作，稍晚等總統府的咨文到後，行政院會履行義務、責任，讓法案副署生效，也會即刻送請大法官解釋，就憲法程序完成最終裁判，維護憲政尊嚴。卓榮泰指出，凡是摧毀憲政體制、削弱國防安全、破壞國家財政紀律，且有違法難以回復的情形，不副署是憲法賦予行政院長的權責，不會拋棄這個職權，未來不期待這樣做，因為若有正常的國會，不會一直侵害國家安全、破壞財政，憲法法庭的功能是存在的，反過來，憲法賦予各項權利，行政院也會善用不會拋棄，希望未來在工作崗位上，謹守本分奮力向前。