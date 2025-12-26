我是廣告 請繼續往下閱讀

歷經4年多整建修復，臺鐵集集支線將自115年1月5日起恢復通車至集集站。為歡慶復駛並推動地方鐵道觀光，臺鐵公司自復駛日起攜手交通部觀光署日月潭風景管理處、南投縣集集鎮公所、地方在地商家及旅遊業者推出系列慶祝活動。台鐵說明，集集線水里段於110年8月因天災影響發生嚴重崩塌，致隧道及鐵軌受損並封閉通行。其後，臺鐵公司於113年5月配合辦理隧道及邊坡工程，並同步進行因天災影響之邊坡、隧道及路線整治工程，全面強化基礎設施與行車安全。台鐵表示，本次活動最大亮點，為集集鎮公所特別邀請地方藝術家洪易老師，打造集集線專屬彩繪列車。洪易老師作品以充滿正能量與細膩觀察力著稱，風格呈現熱情流線、華麗繽紛且可愛親切，極具視覺感染力。本次彩繪列車設計更巧妙結合集集線在地特色並於復駛當日首度亮相，為鐵道旅遊注入嶄新藝術風貌。台鐵說明，12月29日上午9時起於臺中站指定7號窗口販售「彩繪專開列車大禮包」，每份禮包售價399元(僅收現金)，內含集集站紀念月台套票、台中至集集間彩繪列車單程乘車券及專屬夾鏈包，限量150份，售完為止。凡購買「彩繪專開列車大禮包」者，憑禮包內之彩繪列車乘車券，即可於1月5日搶先體驗首班復駛彩繪列車前往集集站並參與集集線復駛盛會。