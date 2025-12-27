我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安心亞（右）被王偉忠（左）追問和阿Ken的戀情，本來解釋兩人個性不合，不會交往，結果越講越嘴軟，把王偉忠逗樂。（圖／翻攝自YouTube 中廣流行網）

安心亞近來在王偉忠的節目《欸！我說到哪裡了？》中大聊和緋聞男友阿Ken的感情現況，王偉忠一直拱兩人交往，安心亞大方說，「他可以來競爭啊！」不把話說死。不過安心亞直呼，自己個性比較直接，阿Ken比較細膩，在工作上很合，但私下相處可能會有很多矛盾點。王偉忠一直覺得安心亞跟阿Ken很合，但安心亞覺得她跟阿Ken是水火不容，「我比較直接，他有點女人的細膩。」王偉忠說一切都不好說，「花什麼時候開也很難說啊，大器晚成嘛。」安心亞說，「那我們就再...等等看！」全程王偉忠都一直露出慈父的笑容，安心亞說，「怕讓您失望啊！」王偉忠依舊不放棄，要他們慢慢來，安心亞也說，阿Ken可以加入競爭團隊，未來關係不說死。阿Ken曾在節目上透露自己至今未婚原因，就是怕進入婚姻後，女方的真面目跑出來，「會讓我很幻滅。」直言談過的戀愛中，有幾段熱戀期大概維持在2、3個月，也曾經歷甜蜜期一過，女生從會撒嬌的小貓咪大變身，同樣一句話就會變怒吼，「你為什麼不陪我！為什麼！」讓他無法接受。阿Ken說有些人就是適合戀愛，不適合結婚，但也自認需要愛情，「我是抱持開放，沒有對愛絕望。」並表示自己現在的生活非常忙碌，沒有時間經營感情，對另一半也不公平，除非遇到同頻率的人，各自都有事業在努力，聽起來安心亞是個不錯的人選。