我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北捷市府站無差別危安事件實兵演練，警方以電擊槍制伏歹徒。（圖／記者葉政勳攝）

▲北捷市府站無差別危安事件實兵演練。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.26）

▲北捷市府站危安事件實兵演練，發送細胞簡訊。（圖／NOWNEWS攝影中心）

北捷台北車站、中山站一帶19日晚間發生兇嫌張文隨機砍人事件，造成4死11傷，因應跨年晚會等大型活動將登場，北市府今（26）日下午1時在捷運市府站、市府轉運站舉行高強度演練，科目包括演練歹徒在捷運站月台投擲汽油彈、持刀攻擊民眾、傷患救治等，演習期間並發送細胞簡訊，台北市長蔣萬安也親臨坐鎮，並宣布1月與農曆年前將繼續進行2次演練。今日下午演練歹徒在市府捷運站月台投擲煙霧彈，北捷獲得通報後立即啟動滅火、疏散民眾，並通知消防隊前來滅火；隨後2名歹徒流竄至市府轉運站一樓，以刀傷害民眾，警方派出優勢警力，以手槍、電擊槍、防暴夾制伏歹徒，店家遇到突發狀況也立即拉下鐵門確保民眾安全。蔣萬安也全程視導演練，演習結束後講評指出，1219事件之後透過最短時間籌劃高強度演練，第一當然是為了確保所有市民安全，透過今天高強度演練，徹底全面檢視現行機制，不遺漏任何一個環節，想定各種情況而不斷滾動式檢視，哪裡做得好還要再更好，因應接下來北市跨年，不只在市府廣場前，大巨蛋將湧入數十萬民眾民眾前來參與，要確保捷運各個站點、每一節車廂、每一個出入口周邊都要是安全的防線，這要靠個單位所有同仁落實演練環節，以及擬定的各項機制。蔣萬安說，跨區域的聯防通報，從捷運、月台到市府轉運站，即刻透過群組通知所有單位、相關機關即時掌握最新動態，肯定透過即時通報聯防系統。蔣萬安表示，這次演練也確實測試細胞簡訊，看到所有民眾、所有同仁大家第一時間也收到簡訊，這也是市府提出申請、中央備查後的第一次實際操作，大家都非常順利收到細胞簡訊。同時透過行控中心的功能，捷運公司透過旅客發布系統也及時針對突發事件，讓民眾瞭解掌握即時應處因應。蔣萬安指出，因應接下來面對各項艱鉅的挑戰，特別是大型活動，今天的高強度演練只是一個起點，接下來還有第二階段，在一月的第三週將模擬演練擴及到台北車站，第三階段是農曆年前將舉辦跨縣市，包括雙北聯防機制演練。除了對同仁短時間落實高強度演練，也希望同仁不斷精進、檢視現有的機制哪裡可以做得更好，一定要料敵種從寬、禦敵從嚴，面對各項可能的突發狀況，確保市民安全。蔣萬安提到，捷運公司也提出，相關裝備的提升，不管是制伏棍、電擊棒等，市府都會積極全力採購，確保同仁的安全。