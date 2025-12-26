我是廣告 請繼續往下閱讀

捍衛現狀的民主黨

民主黨2026年贏得眾院就有用嗎?

結語

美國期中選舉將在2026年到來，外界對於民主黨可能奪回眾院多數有一些預測。但其實更關鍵的問題在於：民主黨是否真的從川普再次連任之後已經振作起來？問題恐怕沒有這麼簡單。川普從2016年崛起後，民主黨一直扮演著捍衛著政府-尤其是聯邦政府-的角色，但2024年那次的大選投票顯示，許多美國人早已認為這個聯邦政府在很多部分已經失靈。而且許多民主黨人也已經意識到民主黨本質問題的嚴重性，從2008年歐巴馬呼喊著改變口號(Change)開始，感動了不知多少年輕人與中間選民，但近廿年來民主黨志在撼動華府建制勢力的招牌早已生鏽。不要說希拉蕊是這塊生鏽招牌中的既得利益者，賀錦麗更是這個集團中的一員，儘管有著非裔與印度裔的血統，她卻在加州檢察總長任內對於有色人種的起訴一點都不寬容。一直到講話此刻的民主黨，不但不力挺改變，反而是站在維持現狀的這一邊。這是一個非常弔詭的局面。過去這十年來，反而是川普與MAGA勢力才是撼動華府既得利益者的改變方，也是所謂的非建制派，儘管這個非建制派早已成為共和黨的主流了。民主黨捍衛現狀的例子有許多，過去一年中，他們強烈反對川普政府大幅削減聯邦政府規模，抗議關閉美國國際開發署，也反對川普企圖關掉教育部。民主黨內的建制派，現在仍舊是主張維持過去聯邦政府規模的一派，民主黨內的反建制派，反而才是認認真真要反省「維持現狀」與「聯邦政府問題」的一派。譬如曾參與2024年民主黨總統初選的候選人、也是拜登時期的運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)，他提到「把教育部關掉是錯的，但如果民主黨人認為教育部在2024年的運作完全沒有問題，那也是錯的。」民主黨的問題在於思維落後於選民。似乎沒有太多的民主黨人願意承認：當下反對現狀是很重要的，因為人們討厭政治、討厭政治人物，也討厭兩大政黨。川普正抓住了這一點的選民心理，挾著些微多數的選民支持，在美國非常特殊的選舉人團制度下就可以勝選，並且以這種些微多數所反映的社會極化，來單邊推動他喜歡的政策。而對於民主黨來說，捍衛現狀還不是對其重返執政最不利的，更不利的是民主黨人嘴巴裡常常指控共和黨與川普的金錢政治橫行，但民主黨自己，卻也無法自外於金錢政治的誘惑當中。2024年時紐約第16選區的民主黨初選就是鮮明一例。當時由極左、現任的黑人眾議員Jamaal Bowman對上溫和、挑戰者的白人George Latimer，這場初選有大量外部資金（與 AIPAC 相關的團體、超級政治行動委員會等）湧入，導致黨內極左與溫和派對「誰買下民主黨的提名權」與「該不該接受Super PAC或大金主介入」的爭論全面白熱化，此一案例把民主黨撕裂成兩塊。Bowman是眾院全國有名的極左組織SQUAD成員之一。當時Bowman指控Latimer種族歧視，甚至Latimer的政治獻金來源有許多都是共和黨金主。但其實Latimer也受到民主黨大咖希拉蕊的支持，最後竟然順利拉下Bowman，也贏得了該選區最後的眾議員寶座。像這樣的例子在美國各地、不同層級的民主黨內部競爭中有不少，讓許多美國人相信，其實民主黨的本質與他們口中所指控的腐敗共和黨是一樣的。現在的參眾兩院多數都是共和黨，儘管有一些民調顯示民主黨2026年可以拿回眾院多數。但即使如此，民主黨拿回眾院多數就有用嗎？真相是川普從今年初就任開始，他主推的立法議題幾乎沒有進過國會山莊，連自家國會議員，川普都不在乎。包括他對各國加徵關稅，沒有獲得國會任何授權，川普的主張是國會在數十年前已賦予總統在貿易領域行使緊急權力的權限。此外，川普也在未經國會批准的情況下，在加勒比海進行軍事行動。這種現象正是美國政治學界近年來重新燃起的研究領域-總統單邊行動。總統有行政命令、行政協定(executive agreements)與各類備忘錄可以用，他可以繞過立法監督直接就從這些行政文件去號令與推動各種政策。這意謂著就算民主黨重新奪回眾院，他們其實無法透過拒絕川普想要的立法來牽制他，因為根本就沒有太多需要國會配合的川普法案。此外，在川普麾下，參眾議院的共和黨也沒有太多的立法議程，現在看起來立法議程都是民主黨喊的震天響，例如健保與通膨。但在最具爭議的政策上，今年民主黨參眾議員對抗川普是屢戰屢敗、充滿挫折，包括川普遣返非法移民、推翻多元政策(DEI)、裁撤聯邦公務員等。此外，比較值得一提的是現在共和黨傳出要廢掉參議院的「冗長辯論制度」(filibuster)，而民主黨人好像也沒有說不行，因為如此一來誰是參院多數，誰的主導性就會變強。因此就算最樂觀的結局是：2026年之後民主黨不僅重掌眾院多數，也重掌參院多數，但川普還是不痛不癢，因為就算國會兩院通過的法案，總統仍具有否決權，同時國會要反否決(override)並不容易。民主黨不夠革新，甚至淪為既得利益者與現狀擁護者，雖然好多美國人也不喜歡共和黨。這種狀況似乎也在說台灣，民進黨近一年來的抗中路線，並沒有因為大罷免大失敗而有任何更大願景的提出，同時川普選擇跟習近平和緩關係，讓中國儘管經濟下行，但底氣又更足了。就台灣年輕人而言，當中有許多的抖音與狄卡使用者，這是兵役回復一年的一代，對於民進黨的「芒果乾」似乎已經很膩了。但國民黨由鄭麗文領銜之下，雖然召喚起一些深藍選民的共鳴，但其實更反映出國民黨內部長期對於民主論述的忽視與對於中共斑斑劣跡的視而不見。所以兩邊的政黨都遇到了困境，民進黨是不夠新，國民黨則是舊勢力復辟。台灣選民暫且看不到新氣象的情況之下，朝野對立加劇，只能等縣市長選舉後迫使主流政治路線重整，只要中共不要有妄想的近期軍事行動都還來的及。●作者：邱師儀／東海大學政治系教授、德州聖湯瑪士大學國際關係系訪問學者●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com