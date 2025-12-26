我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市長初選進入關鍵倒數階段，民進黨立委陳亭妃今（26）日正式發函通報黨中央及中央黨部選舉對策委員會，質疑近期特定媒體發布來源不明的網路民調及所謂「內參民調」，未依法揭露必要調查資訊，恐涉違反選罷法規定。對此，民進黨表示，中央黨部目前從未針對初選縣市執行及發佈任何內參民調，初選縣市一切秉持公平、公正、公開原則，務求初選順利完成，推舉最適合人選，贏得明年選舉。陳亭妃指控，近期有特定媒體及管道發布所謂「內參民調」或網路民調，卻未依法揭露調查單位、主持人、執行時間、抽樣方式、母體與樣本數、誤差值及經費來源等必要資訊，已明顯違反《選罷法》第53條相關規定。對此，民進黨表示，中央黨部目前從未針對初選縣市執行及發佈任何內參民調。中央黨部針對需舉行初選縣市，一切秉持公平、公正、公開原則，依照黨內程序進行相關選務工作，務求初選順利完成，推舉最適合人選，贏得明年選舉。民進黨表示，因為距離初選將近，特別請相關媒體及民調單位，一切皆依《選罷法》第53條第一項規定：政黨及任何人自選舉公告發布或罷免案成立宣告之日起至投票日10日前所為有關候選人、被罷免人或選舉、罷免民意調查資料之發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源；民進黨敬請各媒體及各單位配合辦理。此外，民進黨副秘書長何博文受訪表示，民進黨並沒有公布任何內參民調，也沒有針對初選縣市做內參民調。他認為，比較有可能是民進黨各個陣營的候選人，其內部有做內參民調。