美國男星泰勒蔡斯曾因演出尼克兒童頻道影集《耐德的中學校園生存手冊》擁有知名度，但現年36歲的他變成街友，憔悴、落魄的模樣被拍到，在網路上引起話題，不少觀眾震驚。不過他的生活已有轉機，當年同劇另一位演員丹尼爾寇蒂斯李已經前往探視，透露他入住飯店、有落腳處，也吃得飽。另一位演過《野鴨變鳳凰》的尚恩魏斯，則願安排他進入加州的勒戒中心，幫他戒除毒癮。泰勒蔡斯淡出演藝圈將近15年，從昔日的童星變成狼狽的街友，看他的戲長大的資深觀眾都不免感嘆，認為好萊塢又毀了一個過早成名的小孩。還好消息發布後，圈內不少人都願意幫忙，丹尼爾寇蒂斯李趕快過去探視，帶他飽餐一頓、找好可以下榻的飯店，也代他向外界報平安。泰勒蔡斯的媽媽在事件揭露後，坦言給他錢不能真正幫到他，他需要的是醫療協助，自己曾經帶給他好幾支手機，一、兩天就搞丟，如果給他錢，他也會很快就弄不見。在媽媽的眼中，泰勒需要的是戒掉所有殘害身體的癮頭，而尚恩魏斯則會安排他進入勒戒所，給他長時間的治療，只需要他願意接受這個安排，堪稱目前所有的方案中最有心、想得最周到的一種。《耐德的中學校園生存手冊》其他主要演員戴文沃克海瑟、琳賽蕭（Lindsey Shaw）等曾在Podcast節目聊到他，大家都表情凝重，表示看到他現在的畫面，心情變得複雜又憤怒，不滿掌鏡者在他最脆弱的時候把鏡頭對著他，他現在的樣子讓他們很不捨，希望能集合劇迷的力量，一起找到真正能幫助他的方法。