▲《等待京道》朴敘俊（右）和元志安相差約11歲，但看起來相當登對。（圖／Hami Video）

朴敘俊曾失去對演戲的熱情 暫停拍戲1年遇到《等待京道》

朴敘俊演20歲很克制 30歲角色內心不輕易表露

朴敘俊已6年沒來台灣 對美食印象深刻

韓星朴敘俊拍完《京城怪物》系列劇後，選擇暫停一年時間沉澱自己，近期隨著新作《等待京道》正式開播，他接受台灣媒體訪問首度鬆口回應原因，坦言過去一段時間幾乎都專注在「類型片」上，反而是在遇到這部貼近日常、能讓人靜下來思考人生的作品時，重新確認了自己此刻最想演的，是能與角色一起走過時間、慢慢累積情感重量的故事。朴敘俊2023年至2024年拍完《京城怪物》系列劇跟進軍好萊塢的《驚奇隊長2》之後，為了重新找回對表演的熱情，選擇暫停演戲一年，《等待京道》就是他的回歸之作。他提到，過去一段時間多半集中在類型片，反而讓這次貼近日常、能引起更多共鳴的故事顯得格外吸引人。第一次讀到劇本時，發現自己對20歲的京道有許多能感同身受的地方，而角色必須橫跨20多歲到30多歲後段的人生階段去詮釋，也讓他留下深刻印象。在結束休息、重新回到表演的這個時間點，朴敘俊覺得這是一部能讓自己作為演員，與角色一起走過時間、一起思考人生的作品。《等待京道》描述朴敘俊飾演的報社娛樂組次長李京道，因揭露一樁牽涉財閥女婿與女藝人的外遇不倫醜聞，意外與前女友徐智友（元志安 飾）再度重逢，而更殘酷的是，對方竟成了這起事件當事人的妻子。兩人曾是20多歲時深深相愛的舊情人，多年後以38歲的身分再次相遇，卻站在「報導記者」與「醜聞主角妻子」的對立位置，在時間與現實的推擠下，18年後再度被命運逼著直視彼此、也重新面對那段未曾真正結束的過去。朴敘俊形容，京道是一個內心純粹、偶爾帶點孩子氣的人，最重要的是，他始終保有一份不變的真誠。這次演出時，他與其說想強調角色的轉變，不如說更在意如何守住那份一貫性，因為對他來說，不隨時間動搖的心意與態度，正是京道最迷人的地方。即使劇情橫跨不同人生階段，他也沒有刻意在外型上做出強烈區隔，而是透過聲音與說話方式的細微調整，慢慢堆疊角色的情感深度，這也是朴敘俊在拍攝期間反覆琢磨最多的部分。談到20多歲與30多歲的京道差異，朴敘俊坦言，演年輕反而更需要克制，他刻意提醒自己不要「演得太年輕」，因為那樣很容易流於刻意、不自然，因此他選擇用最貼近現實的方式，去接近一個20歲年輕人會有的情感狀態。至於30多歲的京道，則是一個習慣把情緒往心裡放、不輕易表露的人，兩個時期的差別，不靠造型或風格硬切，而是讓情感的密度、表達的方式，在表演中自然浮現。聊到台灣，朴敘俊6年前曾來台開見面會，對台灣夜市和在地美食印象相當深刻，如果未來還有機會再訪，比起觀光行程，他更想走進貼近日常生活的地方，再次感受台灣的真實、自然、不刻意的氛圍。