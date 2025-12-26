我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年即將到來，行政院綜合業務處今（26）日在院會中報告「2026年元月起實施之重大政策及惠民措施」，聚焦「減輕人民負擔」、「提供世代支持」與「產業多元發展」三大主軸，推動各項政策，但因立法院尚未進行「115年度中央政府總預算案」之審議，勢必影響部分政策及措施之推動。在「減輕人民負擔」方面，行政院指出，勞工最低（基本）工資連續第10年調漲，明年月薪由2萬8,590元調整至2萬9,500元，時薪由190元調整為196元，約247萬名勞工受惠；同時，調高2025年基本生活費及長期照顧特別扣除額，明年5月申報綜合所得稅時適用；調高2026年綜合所得稅免稅額及相關扣除額，2027年5月申報綜合所得稅時適用。自明年元旦起，無添加糖飲料、彩色電視機、電唱機、錄音機、錄影機等免徵貨物稅，並將電動車輛減免徵貨物稅及使用牌照稅之期限延長至2030年底。此外，行政院也推動青年婚育租屋協助專案（婚育宅），採補助加碼、資格放寬、增加補助項目及優先入住社宅等措施，並持續推動300億元中央擴大租金補貼；各類社會保險之生育給付加補助每胎一律給予10萬元，且不須另外提出申請；推動育嬰留職停薪照顧彈性化新制，育嬰留停以「日」申請、家庭照顧以「時」請假，並修正育嬰留職停薪津貼發放方式，期盼打造友善青年婚育環境。行政院提到，將加發經濟弱勢族群生活補助金，低收入戶每人每月加發1,000元，中低收入戶每人每月加發750元，身心障礙者生活補助費或中低收入老人生活津貼每人每月加發500元；另預計2年內訪視70萬名獨居老人，分級提供關懷服務；推動「教育部補助大專校院精進校務經營計畫」，受補助之校院於114學年度下學期至116學年度間不得調漲學雜費，約91萬名學生受惠。在「提供世代支持」方面，自明年起常態性發放13至22歲青少年1,200點文化幣，約203.6萬人受惠；「勞工請假規則」新制上路，從四大面向保障勞工請病假權益，期能終結「抱病上班」文化，重點包含勞工1年內請病假未超過10日，雇主不得做出不利處分；課予雇主對於勞工請病假遭受不利處分負舉證責任；雇主扣全勤獎金不得違反比例原則；不論勞工請幾天病假，雇主在考核時應以工作能力、態度及實績等做綜合性考量。在「產業多元發展」方面，行政院推動「跨國勞動力精進方案」，透過「製造業加薪本勞，增加移工名額」、「放寬留用資深移工」、「旅宿業及商港碼頭業加薪本勞，增加外國技術人力名額」及「強化政府角色及效能」等四大方案，優化勞動條件及本勞薪資待遇，修正施行「外國專業人才延攬及僱用法」，針對國際頂尖大學畢業生、僑外生、數位遊牧、海外國人第二代等攬才對象，進一步鬆綁及放寬工作規定、永久居留與強化社會保障等制度；推出鼓勵國人平日出遊之「五大國旅補助方案」，內容包含「平日住宿獎助」、「生日住宿獎助」、「遊樂園留宿」、「企業員工國內團體旅遊獎勵」及「Taiwan PASS平日國旅優惠」等，讓民眾在平日出遊可享多元優惠，以刺激消費及促進觀光發展。對此，院長卓榮泰也在院會中指出，明年1月起，即將實施許多重大的惠民及便民措施，包含：為勞工加薪，這是連續第10年調高最低工資；為全民減稅，個人與家庭都能直接受惠；育嬰留職停薪制度更彈性，育嬰留停可以「日」為單位申請，家庭照顧假可以「小時」為單位申請，更符合家長育兒照顧的需求；各類社會保險的生育給付加碼補助，每胎一律補足到10萬元，不須另外提出申請，提供家庭更多育兒支持。他強調，各項新制攸關民眾權益，請各部會持續積極宣導並蒐集反映意見，在落實具體政策的同時，也能滾動性全面檢討。卓榮泰表示，國家各項重大建設要推動及落實，都需要中央政府總預算的支持。依據憲法第59條，行政院應於會計年度開始前3個月，也就是9月30日前將下年度總預算案函送立法院審議，而行政院於今年8月29日已將明年度總預算案函送立法院，依《預算法》第51條，總預算案應於會計年度開始的1個月前，也就是11月30日前由立法院議決，可惜立法院未能依照《預算法》第51條進行實質審查，這代表行政院合憲，但立法院連合法的標準都未能達到，這勢必影響政府各項施政措施，進而損害人民的權益，阻礙國家持續前進的腳步。卓榮泰表示，行政團隊正在依循憲政秩序盡最大努力，讓各項重大政策計畫得以持續落實，盼立法院朝野黨團能以國家為念、以人民為本，儘速完成明年度中央政府總預算案的審議。卓說，展望新的一年，行政團隊依然會持續捍衛民主憲政體制、守護國家安全、振興經濟發展及照顧國人生活和各項重大建設、政策，讓人民安居樂業，讓台灣穩健向前邁進。