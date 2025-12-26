我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞一名民宿業者近日在社群平台分享驚悚經歷，指出房客退房後，房內床褥與床單出現大片紅色液體，乍看宛如血跡，讓人不寒而慄。更令人頭痛的是，業者事後試圖聯絡房客了解情況，卻遭對方已讀不回，電話也無法接通，彷彿人間蒸發。根據當地媒體報導，這名民宿業者在Facebook表示，該名房客原本於上週六入住，並曾要求延住1天，但因後續已有其他訂單，業者要求房客於當天中午12點準時退房。清潔人員於下午1點進房整理時，發現房間凌亂不堪，床褥、床單與枕頭上殘留大量紅色液體，覆蓋範圍相當明顯。雖然外觀酷似血跡，但現場並未聞到明顯腥味，無法確認液體的實際來源。業者表示，第一時間便透過平台與電話聯繫房客，希望釐清狀況，卻始終沒有回應，「訊息顯示已讀，但完全不回，電話也不接，感覺人直接消失了。」她無奈推測，對方恐怕早已避不見面。由於平台索賠機制有限，業者最多只能申請150令吉的賠償金，遠不足以補貼已無法使用的床褥、床單與枕頭損失。她坦言只能自認倒楣，也藉此事件向外界說明，為何不少民宿會要求收取押金。她強調，經營民宿並非易事，業者努力維持環境整潔，希望每位房客都能住得安心舒適，也期盼旅客能珍惜住宿空間，把房子當成自己家一樣愛護。事件曝光後，在網路上引發熱烈討論。有網友猜測，紅色液體可能是女性經血，也有人依據液體滲透程度，推測可能與孕婦流產有關，甚至有人懷疑是房客刻意使用玫瑰色濃縮液惡作劇。業者事後再度發文表示，綜合現場狀況與相關討論，認為紅色痕跡較可能是孕婦流產後留下的「惡露」，但實際原因仍無法確認，事件至今仍讓她心有餘悸。