我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北市府在北捷市府站實施無差別危安事件實兵演練。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.26）

▲北市府在北捷市府站實施無差別危安事件實兵演練，台北市長蔣萬安坐鎮視導。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.26）

▲北市府在北捷市府站實施無差別危安事件實兵演練，台北市長蔣萬安坐鎮視導。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.26）

嫌犯張文19日於台北車站、中山商圈隨機攻擊事件發生至今，不少民眾仍餘悸猶存。昨日晚間在北捷北門站傳出有一名年約40歲的男子疑似恐慌症發作，持雨傘敲打捷運車窗及牆壁。目擊乘客見狀後，誤以為攻擊事件重演，大批乘客在車廂內奔逃。台北市長蔣萬安今（26）日表示，12月19日事件後民眾搭乘捷運心情確實比較緊繃，感謝昨天第一時間協助通報的民眾，讓市府即刻掌握狀況，即刻起到年底，各項在台北市大型活動，不管是跨年、年貨大街，甚至農曆年後都不會鬆懈，將持續維持相關維安。北捷公司表示，昨日晚間一名男性與同行母親於北門站下車，母親向趕至月台的站長表示，因其子遭其他旅客不慎碰撞，因而情緒激動。行控中心確認原因後，立即請行車專員對車廂進行安撫廣播，後續由捷警、轄區員警及救護人員到站處理。北捷呼籲旅客，若在捷運系統內見其他旅客任何異常行為，請保持冷靜勿驚慌，留意自身安全，撥打110、119或通知車站人員、行車專員或行控中心，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，捷運公司獲報後將儘速派員前往處理。至於旅客遺留在列車上的物品，後續將送回北門站待領7天。北市府今日下午在捷運市府站、市府轉運站舉行無差別危安事件高強度演練，蔣萬安視導演練後講評表示，12月19日事件後市民情緒難免緊繃，而市府責無旁貸，必須讓民眾感到放心與踏實。他呼籲所有單位持續檢討精進，以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度迎接挑戰。他並期許所有同仁持續加強各項演練與準備，共同上緊發條，以最高規格守護城市安全，讓台北成為讓市民安心、放心的城市。蔣萬安在受訪時表示，1219事件之後，民眾搭乘捷運心情確實都非常緊繃，也感謝昨天第一時間協助通報的民眾，讓我們即刻掌握狀況。最重要的是，今天實際安排高強度演練，不管是從捷運車廂、月台，一路到轉運站，再到戶外大量傷患的檢傷與後送，每一個環節都不遺漏。蔣萬安強調，北市府會持續地不斷檢視既有防禦機制，來提出各項策進作為，目的就是要確保市民安全。即刻起到年底，各項在台北市大型活動，不管是跨年、年貨大街，甚至農曆年後都不會鬆懈，持續維持相關場域安全。