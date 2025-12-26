我是廣告 請繼續往下閱讀

前立委邱毅表示，許多人向他反映，平安夜有種很不平安的感覺，他認為是因為綜觀2025年樁樁件件，可見台灣的司法早已淪為政治鬥爭的工具，也成為偽善的假道學，而青鳥黑熊綠蛆橫行，台灣社會便被嚴重撕裂，「把平安夜弄成不平安的罪魁禍首是誰？我說就是萊爾校長賴清德，這種評價應該很多人贊成吧！」。邱毅今日在臉書發文表示，「網上一號召連署彈劾賴清德，很快就有超過860萬人爭相連署，這大概在台灣是空前絕後的記錄了！」邱毅直言，賴清德最令人痛恨的，就是用司法來迫害政敵，還株連了許多無辜的人。檢察官無端收押了柯文哲一年，並與特定媒體一搭一唱，製造出各種謠言，意圖使柯文哲社會性死亡；在法院言詞辯論時，檢察官拿不出直接證據，竟指責柯文哲犯後態度欠佳，還揚言對柯文哲求刑28年6個月。這就是標準的「見笑轉生氣」。邱毅痛批，台灣的司法早已淪為政治鬥爭的工具，司法體系裏地位最尊崇的大法官，看到賴清德有被彈劾的危機，就爭相出來搶做狗腿子。依法召開憲法法庭的門檻是6人，5個大法官竟也能違法開庭，還很不要臉的硬拗說「差門檻只缺一人，無妨」，真是台灣司法的大奇觀。邱毅指出，除了搶做政治打手，也充斥一堆偽善的假道學，像詐騙罪輕判，使台灣淪為詐騙天堂；殺人也輕判，廢死聯盟還在那邊裝模作樣，放言空談。邱毅續指，像這兩天的割頸案，法官還公開為殺人犯求情，而殺人犯在警局威脅死者家長，說他出來以後就後要報復，法官只判殺人犯11年，那豈不是關個3-4年就可風光出獄？邱毅再指，平安夜之前，台北鬧區還出現孤狼作案，隨機殺人，造成4死11傷的慘劇，要不是一位英勇的余姓男子擋住兇犯，可能要造成更嚴重的傷亡，「台灣原本是快樂祥和的地方，過去大陸作家韓寒還稱讚，台灣最美麗的風景是人。然而如今全變了。」邱毅怒轟，打從青鳥黑熊綠蛆橫行後，台灣社會便被嚴重撕裂，甚至有人揚言要吊人路燈，「我記得當時把馬英九都嚇壞了。把平安夜弄成不平安的罪魁禍首是誰？我說就是萊爾校長賴清德，這種評價應該很多人贊成吧！」