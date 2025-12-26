我是廣告 請繼續往下閱讀

嫌犯張文19日晚間於台北車站、中山商圈隨機攻擊造成4死11傷，事件發生至今，不少民眾仍餘悸猶存。內政部長劉世芳日前表示，俗稱「小橘書」的《台灣全民安全指引》內容明年也將在網路改版，預計增加暴力襲擊和無差別攻擊的自救指引。北市府針對各項可能危安情形，製作無差別攻擊事件之全民應變指引圖卡，遇到突發緊急狀況，採取「跑、躲、報」保命關鍵三步驟。北市府今（26）日表示，針對各項可能危安情形，製作無差別攻擊事件之全民應變指引圖卡，內容包括「跑」：遭遇突發威脅，先跑，不要圍觀拍照，立即跑離現場；「躲」：躲好，尋找安全遮蔽物躲藏，手機調整靜音，保持安靜。如躲不了，使用物品阻擋，並保護重要部位；「報」：通報，於確認自身安全後，立即報案（110或119）或按壓緊急按鈕，詳細說明所在位置、攻擊者穿著特徵或移動方向，以利後續追查。市府強調，為加強市民自我保護及應變意識，將透過鄰里系統、學校及各種與民眾接觸之場合，加強全民應變指引圖卡宣導，如遇突發威脅，請儘速躲離並隨時留意周邊狀況，確保自身安全。市府嚴正譴責隨機襲擊事件，相信在市府各局處同心協力下，定能展現保護市民的信心與決心，全力維護市民安全。