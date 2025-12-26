我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陽明國中校長張永芬（前中）於校慶與日本青森縣陸奧市9所中學締結姊妹校，由高雄市教育局長吳立森（前右）日本青森縣陸奧市教育委員會阿部謙一（前左）教育長共同見證。（圖／高市府教育局提供）

高雄市立陽明國中於今（26）日校慶與日本青森縣陸奧市9所中學締結姊妹校，由高市府教育局長吳立森、日本青森縣陸奧市教育委員會阿部謙一教育長共同見證。高市府教育局指出，此次締結也使高雄市與日本締結之姊妹校數正式邁入第100校，象徵雙方多年深耕教育交流的豐碩成果，意義格外重大。本次締結姊妹校的9所中學包括田名部中學校、陸奧中學校、關根中學校、近川中學校、大湊中學校、大平中學校、川內中學校、大畑中學校及脇野澤中學校。局長吳立森表示，陽明國中與陸奧市9所中學締結是高雄市與陸奧市教育交流的嶄新里程碑，也是繼日本青森縣、陸奧市與高雄市10月簽署三方友好交流協定書的友好延續；期待未來臺日學校在音樂、運動、科技、專題發表、教師合作及線上實體交流中，激盪出更多合作及友好情誼。陽明國中校長張永芬表示，陽明國中與日本青森縣陸奧市各中學的交流情誼已延續三十餘年，這份友誼不僅是學校重要的國際資產，更是師生共同珍惜的教育歷程。透過姊妹校締結，期盼未來能持續深化師生互訪、課程交流與文化理解，讓學生在真實的國際互動中培養全球視野，成為具備國際素養與在地關懷的世界公民。教務主任吳淑真指出，未來學校將結合課程規劃，透過書信交流、線上互動及實地參訪等方式，讓國際交流融入學生的學習日常，培養跨文化溝通能力與多元視角，讓國際教育成為學生學習歷程中的重要養分。值得一提的是，此次日方由陸奧市教育委員會教育長率領10位學生來訪，除參與姊妹校締結儀式與校慶活動外，也進入住校學生家庭進行寄宿體驗，親身感受臺灣家庭生活與文化氛圍。交流期間適逢聖誕節與陽明國中校慶，讓日本師生在溫馨熱鬧的節慶氛圍中，留下深刻而難忘的回憶。