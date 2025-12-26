我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金惠奫（左）與朴所羅門（右）主演的新劇《雖然從今天開始是人類》，預告中出現的CG遭批太尷尬。（圖／IG@sbsdrama.official）

韓劇《雖然從今天開始是人類》由金惠奫與朴所羅門主演，將在明年1月16日首播，今（26）日釋出第二波預告，飾演九尾狐「銀狐」的金惠奫與飾演世界足球明星「姜時烈」的朴所羅門展開一段搞笑羅曼史。但不料劇中的CG特效品質竟遭批評，像是九尾狐的尾巴等其他奇幻特效，都被說像80年代電視劇，直批假到看起來超尷尬。《雖然從今天開始是人類》即將在明年1月播出，今日釋出預告，銀狐在劇中大展自己的能力，不只能飛、不時還會出現尾巴，不料在遇到姜時烈後竟變成人類，失去了法力，搞笑劇情引發期待。但預告中的CG特效品質卻意外引發爭議，有網友將預告轉發到論壇後，批評該劇特效太過尷尬，「怎麼跟80年代電視劇一樣，多花點錢吧」、「這個質感很難讓人投入」，但也有人認為該劇原本就是走搞笑喜劇路線，沒必要達到電影等級。韓國曾拍過多部九尾狐系列作品，李棟旭與金汎2020年主演的《九尾狐傳》、惠利與張基龍2021年的《我的室友是九尾狐》等，都因高品質特效為劇情增添不少看點，就連申敏兒、李昇基在2010年主演的《我的女友是九尾狐》，雖然現在看來略顯過時，但當時也有著獨特的自然清新奇幻感，成為許多劇迷心目中的經典之一。不料這次最新的九尾狐系列作品《雖然從今天開始是人類》，卻因特效引發批評，讓該劇在開播前就先惹上爭議。《雖然從今天開始是人類》是一部奇幻愛情喜劇，講述一個追求享樂、抗拒成為人類的MZ世代九尾狐「銀狐」，與一位極度自戀的世界級足球明星「姜時烈」之間，從互相看不順眼到產生愛意的爆笑羅曼史。本劇改編自同名網漫，跳脫傳統九尾狐報恩套路，以新鮮的「反傳統」設定和現代價值觀，描繪這對歡喜冤家如何在命運交織中，展開一段歡樂又深度的故事。而在今日公開的第二波預告中，金惠奫完美展現九尾狐的愛玩模樣，但在遇到有極強自信、不可一世的足球明星姜時烈後，卻不斷碰釘子，讓她直接開始整起對方，姜時烈還因此坐牢，但沒想到在兩人越走越近後，金惠奫竟失去了法力，成為了人類，短短不到1分鐘的預告，就讓大家超好奇劇情之後的走向。