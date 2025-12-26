我是廣告 請繼續往下閱讀

▲瑪丹娜的聖誕照片與絕大多數知名紅星慶祝聖誕的圖片風格都不同，依然很煽情。（圖／摘自 IG@madonna)

▲瑪丹娜（前）被打扮成聖誕老公公的小男友（後）以黑布蒙眼，完全美有聖誕該有的溫馨氣氛，被形容是「三級聖誕」。（圖／摘自 IG@madonna)

▲瑪丹娜還是穿上聖誕主題的紅色服裝，顯得華貴亮麗，也不像同輩人那般看得出歲月的痕跡。（圖／摘自 IG@madonna)

樂壇資深女王瑪丹娜，今年聖誕節不改一路以來的性感作風，造型照中再度她最著名的「內衣外穿」風格，展現67歲保養得宜的體態，加上精心打理的妝容，竟有「回春」效果，看來完全不像同輩人。而她還把29歲小男友阿基姆莫里斯一起拉著去拍了幾張極具異色感的聖誕照，只見她被做聖誕老人打扮的他蒙上雙眼，表情挑逗，被稱是「三級聖誕」。瑪丹娜今年的聖誕節照片，其中一款主打造型就是銀白色的內衣，看得出腰腹間也沒什麼贅肉，就算和小30歲的女生相比，也不會輸。她從在樂壇初崛起時，就打著大膽、性感的形象，就算現在已經67歲，還是不改一貫的作風。況且她對於自己的體態要求嚴格，不會疏於鍛鍊，拍清涼照片的時候，也絕不藏私，能夠展現的都會大方露出來。不同於大多數的知名紅星，多半會在聖誕節時發布充滿過節氣氛的畫面，以溫馨、圓滿的風格為主，瑪丹娜卻是完全不同。如果她穿上銀白色內衣的造型還不夠讓人咋舌，她與29歲男友的合照應該能達到這樣的結果。她穿上火紅色性感服裝,卻被黑布蒙上雙眼，男友則化身成聖誕老人，彼此間充滿極濃的煽情意味。她留言寫道：「聖誕老公公想知道…你是乖乖的還是很調皮? 祝大家聖誕快樂！」字裡行間充滿玄機，更讓人想入非非。瑪丹娜曾經是全球樂壇最紅天后，一舉一動都是各方焦點，現在氣勢固然不如泰勒絲或是碧昂絲，卻還是沒有放棄炒話題，一輩子都享受被旁人關注的感覺。