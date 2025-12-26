迎接2026年跨年倒數，為了因應大批跨年人潮，萊爾富將在12月31日將「信義市府站店」與「信義興隆店」拆除門市自動門、櫥窗玻璃與冰箱門，並且自今（26）日起拿鐵與摩卡咖啡同品項第2杯只要5元，還有美式咖啡買一送一。7-11則是自1月1日起APP行動隨時取精品美式、精品拿鐵買7送7，且跨年當天更動員2台行動購物車進駐台跨年晚會一級戰區。
萊爾富跨年拆門迎戰人潮！拿鐵、摩卡第二杯5元
萊爾富即起至即日起至2026年1月20日前，拿鐵及摩卡咖啡同品項第2杯只要5元，熱飲部分還有「玉米濃湯」與「燒仙草」暖手優惠價45元。
📍門市｜即起至1月20日
◾ 中杯拿鐵第2杯5元 ，約5.56折（原價45元、特價25元）
◾ 大杯拿鐵第2杯5元 ，約5.45折（原價55元、特價30元）
◾ 中杯特濃拿鐵第2杯5元 ，約5.45折（原價55元、特價30元）
◾ 大杯特濃拿鐵第2杯5元 ，約5.38折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯燕麥奶拿鐵第2杯5元 ，約5.38折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯醇脆黑糖拿鐵第2杯5元 ，約5.38折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯蜂蜜拿鐵第2杯5元 ，約5.38折（原價65元、特價35元）
◾ 冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵第2杯5元 ，約5.25折（原價80元、特價42元）
◾ 冰摩卡咖啡第2杯5元 ，約5.43折（原價70元、特價38元）
◾ 漂浮香草海鹽拿鐵第2杯5元 ，約5.38折（原價80元、特價43元）
◾ 漂浮巧克力拿鐵第2杯5元 ，約5.38折（原價80元、特價43元）
◾ 日本抹茶咖啡拿鐵第2杯5元 ，約5.38折（原價80元、特價43元）
◾ 特大拿鐵第2杯5元 ，約5.43折（原價70元、特價38元）
◾ 恐龍摩卡咖啡第2杯5元 ，約5.38折（原價80元、特價43元）
◾ 海鹽焦糖拿鐵第2杯5元 ，約5.38折（原價65元、特價35元）
◾ 漂浮恐龍摩卡咖啡第2杯5元 ，約5.30折（原價100元、特價53元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
且因應信義區跨年人流，萊爾富今年特別選定「信義市府站店」與「信義興隆店」兩家門市，於12月31日上午10時起啟動「拆門迎跨年」備戰作業，拆除門市自動門、櫥窗玻璃與冰箱門，擴大出入口動線，同時加派約10倍人力支援。
萊爾富表示，今年跨年結合101煙火與大巨蛋演唱會效應，人潮預期提早進場、停留時間拉長，因此提前備貨並強化熟食、飲品與酒類供應，信義市府站店位處捷運市政府站、台北101與信義商圈交會點，是歷年跨年夜人流最密集的門市之一，兩家門市單日業績有望衝上百萬元。
🟡7-11跨年、元旦優惠！寄杯精品咖啡買7送7
📍門市｜1月1日起至1月6日
◾全店指定商品每滿222元送20元購物金，下次消費即可使用
📍門市｜1月1日起至1月6日
◾思樂冰第2件10元
◾雪淋霜霜淇淋第2件10元
◾酷聖霜霜淇淋第2件10元
◾icash2.0、icash Pay支付，霜淇淋買一送一（限1/2、1/3、1/4）
📍APP｜1月1日起至1月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
7-11為滿足雙北跨年晚會一級戰區的跨年消費需求，7-11也因應信義區行人徒步區戶外補給需求，預計於W Hotel、微風南山等高人流動線區出動7個攤位，「OPEN!行動購物車2.0」進駐台北101大樓旁，提供逾百款商品。
也因應今年淡水漁人碼頭、八里左岸雙舞台演出，7-11動員周邊10家門市，更於人流量最大的漁人碼頭主舞台旁設置「OPEN!行動購物車1.0」並擴增咖啡、熱食、熱罐等設備機台，滿足戶外跨年隨時補給食飲的消費需求。
資料來源：7-11、萊爾富
