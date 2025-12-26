我是廣告 請繼續往下閱讀

▲TPASS嘉嘉南通勤月票跨境方案上線，用手機就能買。（圖／一卡通公司提供）

一卡通公司攜手臺南、嘉義縣市政府，正式推出 TPASS「嘉嘉南地區」跨縣市通勤月票方案。即日起，民眾可直接透過「一卡通 iPASS MONEY APP」於手機上完成 MeNGo月票方案購買與啟用，無須前往實體通路，即可輕鬆入手「嘉嘉南 999 通勤月票」及「嘉義延伸799 通勤月票」。此次推出之「嘉嘉南 999 通勤月票」及「嘉義延伸 799 通勤月票」，透過 MeNGo 平台發行。除可透過 iPASS MONEY APP 直接購買外，民眾亦可於MeNGo 官網、MeNGo APP、7-ELEVEN ibon、TPASS X MeNGo 機（臺南、麻豆、關廟、新營轉運站），以及嘉義、臺南多處客運與轉運據點購買，滿足不同族群使用需求。為簡化民眾購買與啟用流程，完成四個步驟即可使用MeNGo月票優惠：購買 MeNGo月票可綁定之卡片、至MeNGo 官網或 MeNGo APP 註冊會員、購買月票方案並完成過卡。MeNGo適用之空卡除可於一卡通官方線上通路（如博客來、蝦皮商城）購買外，全台四大超商亦全面販售，讓民眾能就近取得、快速啟用。「嘉嘉南 999 通勤月票」及「嘉義延伸 799 通勤月票」透過MeNGo 平台發行之跨縣市通勤定期票，通勤範圍橫跨臺南市、嘉義市及嘉義縣，適用交通運具包含嘉義縣市境內公車、幸福巴士（小黃）、YouBike 公共自行車，以及嘉義縣市境內台鐵各站，並將台鐵適用範圍延伸至臺南市，北至嘉義大林站、南至臺南中洲站，涵蓋沙崙支線，全面滿足跨縣市通勤與生活移動需求。即日起至 114 年12月31日止，民眾只要先至 MeNGo 官網或 MeNGo APP 完成記名綁定，並於 7-ELEVEN ibon 感應卡片，即可獲得 100 元回饋金；另於 iPASS MONEY APP 內購買 MeNGo月票方案，完成購買後即可再享回饋金，為嘉義、臺南往返通勤族帶來更實惠的交通選擇。更多適用交通運具與使用資訊，請至一卡通官網查詢。