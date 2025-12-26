我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨、民眾黨立院黨團日前挾人數優勢，通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹法》等停砍年金修法，總統賴清德今（26）日依法公布法令，並批示，「為國家長遠發展，允宜聲請憲法法庭判決及暫時處分，讓國家持續穩健進步」；行政院發言人李慧芝則表示，行政院會針對法案有違憲及侵害行政權疑慮的部分，向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。總統府發言人郭雅慧表示，立法院在今年12月18日咨請公布公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例二法之修正條文。公教年改攸關重大公共利益，總統在今日公布並作批示。郭雅慧說明賴清德批示內容如下，「年金改革涉及國家財政永續，牽動世代公平正義，本次修法將使公教年金制度提早破產，國人額外負擔財務缺口，明顯違反憲法第70條，剝奪行政院預算提出權；侵害憲法增修條文第6條第1項考試院掌理公務人員退休撫卹職權等之虞。為國家長遠發展，允宜聲請憲法法庭判決及暫時處分，讓國家持續穩健進步。」郭雅慧補充，立法院在今年12月12日三讀通過修正公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例，行政院、考試院相關機關對本次修正內容均深感遺憾，賴清德並將上開批示內容分別致函五院院長。此外，李慧芝也說，這兩個法案有程序上的重大瑕疵，違背憲法正當立法程序；除此之外，此次修法也違背憲法權力分立原則，牴觸憲法第70條，侵害行政院預算編列權，更直接導致公教人員退撫基金提前破產，7年來的年金改革階段性成果功虧一簣，不但造成世代不公，未來的基金虧損恐怕還需由全民負擔。李慧芝表示，根據總統府咨文，賴清德也對兩法案批示表達憂心，由於目前憲法法庭已恢復運作，因此行政院將依循憲政程序，在憲法賦予的權限範圍內，對法案有違憲疑慮之處，向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分；而在憲法法庭作出決定前，行政院會在憲法賦予的行政權範圍下，做出合法合憲的適當處置。