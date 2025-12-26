大陸冷氣團持續影響台灣，各地氣溫偏低，今（26）日中央氣象署下午4點58分發布「低溫特報」表示，今（26日）下午至明（27）日局部地區，有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範，新北市、桃園市、宜蘭縣達到「非常寒冷」等級。
⚠️低溫特報
📍影響時間：26日下午至27日上午
🟡橙色燈號（非常寒冷）：新北市、桃園市、宜蘭縣
🟡黃色燈號（寒冷）：金門縣
氣象署預報指出，明（27）日大陸冷氣團減弱，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；桃園以北、臺灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，清晨中部以北地區及馬祖亦有零星短暫雨。
明日低溫預測，全台各地約12至15度，澎湖17度，金門11度，馬祖10度；高溫回升，北部及東半部19至22度，中南部23至25度，澎湖19度，金門17度，馬祖15度。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
