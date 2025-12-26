我是廣告 請繼續往下閱讀

高教評鑑中心今（25）日20週年慶祝活動，董事長李德財指出，今年已經完成第三週期校務評鑑實地訪視，在2027年下半年公告第四週期校務評鑑實施計畫；同時期許與大學共同「協力」調整腳步，讓評鑑做到促進學校發展，而不只是流於形式的評鑑工作。高等教育評鑑中心基金會舉辦廿週年慶祝活動，邀請教育部、全國大學校長、評鑑委員、高教評鑑中心基金會董事會與歷屆中心主管等齊聚，以「品保同行，共好共創」為主題，共同回顧二十年來推動我國高等教育品質保證制度的歷程，並展望未來發展藍圖。教育部前部長潘文忠表示，自己當部長期間最擔心的事就是高評中心的董事長異動，要能商請到一位可以協助教育部跟各大學一起前進的領導者十分困難。他笑稱自己2024年卸任的時候，來不及跟大家道別，也利用這個機會表達感謝。教育部次長朱俊彰說，20年來期間，慢慢讓大學知道評鑑並非跟別人比拼、爭排名，而是要有自己的特色，甚至後續在高教深耕計畫，已經高評中心不是把關者，是高教推動的重要後盾。李德財指出，在20年前的今天，由當時教育部杜正勝部長，劉維琪董事等開啟高評中心推動高等教育品質確保的工作；後續2006至2010年完成第一週期系所評鑑，緊接著在2011年辦理校務評鑑；2012年至2017年辦理第二週期系所評鑑，其中2017年系所評鑑由強制改為自願性，各校可自行決定是否要辦理評鑑及其辦理方式。李德財說，今年我們已經完成第三週期校務評鑑實地訪視，自己和游執行長，在時間上能配合時都隨行擔任觀察員，了解評鑑作業，並安排與校長晤談，聽取校長對評鑑的看法，與精進之建議，作為規劃下一週期校務評鑑的參考，預計在2027年下半年公告第四週期校務評鑑實施計畫。