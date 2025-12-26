我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿Ken（左）、安心亞（右）緋聞傳了13年，眾人都期盼能修成正果。（圖／中天提供）

▲安心亞（右）透露自己與阿Ken私下性格水火不容，要交往難度偏高。（圖／翻攝自中廣流行網）

藝人安心亞跟阿Ken（林暐恆）萬年緋聞情侶檔！2人2012年傳出戀情，隨後成為工作搭檔，面對13年來頻頻被拱交往，安心亞日前於王偉忠廣播節目《欸我說到哪裡了》鬆口無法與阿Ken在一起的主因，「我們私下性格會有點打架」，坦言自己像「火」一樣直接、有衝勁，對方細膩且冷靜，像「水」一般，真的不合適。安心亞每每出席活動、記者會，不免被關心起戀情，而阿Ken更是不離話題，近日她登上王偉忠的廣播節目《欸我說到哪裡了》訪問，被對方問及「為何不跟阿Ken在一起？」安心亞鬆口認了：「我跟他在工作上面是蠻配的，很有默契，但我覺得我們私下性格會有點打架。」王偉忠聽了皺眉頭，認為阿Ken、安心亞其實是般配的，大讚女方：「我覺得妳很好啊。」安心亞馬上接應：「我也覺得我很好，但他就是會挑一些小毛病。」王偉忠則猜想：「有些男生追求會用這種方式？」安心亞連忙澄清：「他沒有追我！」更笑說自己也沒有追求對方。安心亞接著表示，「我們一個是水，一個是火，所以不容，我工作上很直接，他就比較女人的那種細膩。」王偉忠仍不死心，頻頻撮合2人：「這樣很合啊，我真的覺得是喜事一樁！」最後安心亞笑稱：「不然他可以來競爭啊！」王偉忠見狀喜上眉梢：「那大家可以等等看了！」