▲陳亮彤宣布加入洋基女孩啦啦隊。（圖／陳亮彤Threads@2007sofiachen）

台灣啦啦隊女孩發展活躍，在戲劇、綜藝、廣告界都可以看到她們的身影，吸引許多韓國、日本啦啦隊成員也都紛紛來台發展。而在24日，童星出身、曾出演過電影《紅衣小女孩》的陳亮彤驚喜公開新身分，宣布成為台灣職籃洋基工程籃球隊啦啦隊「洋基女孩」的一員，還直呼是最好的聖誕禮物。而才剛滿18歲的陳亮彤，也成為台灣年紀最小的啦啦隊成員。童星出身陳亮彤在10月27日剛滿18歲，對於舞蹈非常有興趣的她，時常在社群PO出熱舞影片，舞蹈實力備受稱讚。陳亮彤一直都希望可以加入啦啦隊，剛好在滿18歲前，得知自己偶像睦那京擔任隊長的洋基女孩正在辦選秀，報名截止日還是她生日隔天，她就在生日當天鼓起勇氣送出報名表。雖然第一階段沒選上，但她在決選會上的表現，成功吸引了睦那京的視線，並要求公司聯絡陳亮彤。陳亮彤也在聖誕夜分享喜訊，「終於有新身份和新照片囉」，還直呼加入洋基女孩，就是今年最好的聖誕禮物。許多粉絲看到也紛紛恭喜她，「先前我還想妳可以進啦啦隊，想不到是真的，恭喜」、「要買票去探妳的第一場班」、「有機會再去看妳加油打氣」。而陳亮彤即將在本月27日、28日首度在洋基隊首戰中亮相。陳亮彤在2015年7歲時就以電影《紅衣小女孩》出道，之後也陸續接到八點檔的戲劇演出。其中在2019年演出《多情城市》時，陳亮彤在劇中一人分飾兩角，擔任幼年思思、念念雙胞胎兩個角色，展現精湛演技，連高難度情緒與哭戲都完美消化，還展現3秒落淚的超強演技。而現在仍在念高中的陳亮彤，也依然沒有放棄演藝生涯，繼續以演員身分活躍中，今年也參與了多部劇的演出，《宇宙的源頭就是愛》、《院長爸爸》、 《生命的麥田》等。雖然現在跨界啦啦隊，但不少粉絲也喊話希望能再多看到她的影劇作品。