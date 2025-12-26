連日低溫終於要回暖了！中央氣象署表示，明（27）日冷氣團減弱，除清晨低溫仍探12度外，白天溫度緩慢回升，週日、下週日天氣進一步轉好，雨區變小、溫度再升，不過下週二（30日）有新一波東北季風增強，雖沒有這波的強度強，不過將會持續到下個週末，北部、東部將在雨中迎接2026年。
明大陸冷氣團減弱！週日、下週一好天氣
中央氣象署預報員蔡伊其預報指出，明（27）日大陸冷氣團減弱，不過北部、東北部天氣仍涼，週日、下週一溫度才會進一步回溫，要注意下週二（30）日又有新一波東北季風增強，且會影響跨年、元旦，降溫持續到下週末。
明（27）日冷氣團減弱，不過早晚仍比較冷，各地低溫約12度至16度，北部、宜花高溫回升至18度至20度，中南部、花東高溫22度至25度，東南部要留意日夜溫差大；週日（28日）各地低溫約13度至17度，北部白天高溫回升至20度至23度，中南部高溫24度至25度，下週一再高1至2度。
下週二下波東北季風增強影響，各地低溫約攝氏15度至19度，北台灣高溫降至攝氏20度、21度，但強度比這波冷空氣弱，中南部溫度變化不大。
未來降雨趨勢 跨年北東雨中迎2026年
明（27）日桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，清晨中部以北地區也有零星短暫雨；週日、下週水氣減少，降雨範圍縮減，基隆北海岸、宜花及大台北山區有局部短暫雨，台東及恆春半島零星短暫雨，其他地區多雲。此外，週日（28）宜蘭地區有局部較大雨勢發生機率。
下週二（30日）下一波東北季風影響，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，類似的天氣型態持續到下週五（2日）。
資料來源：中央氣象署
